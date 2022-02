Bayer España llança la primera plataforma europea de certificació dels serveis oftalmològics

Contingut ofert per:





La unitat d’oftalmologia de Bayer España presenta la primera plataforma europea per a la certificació en línia en excel·lència i bones pràctiques en els serveis oftalmològics. Es tracta de la plataforma Excellence in Ophthalmology, una solució desenvolupada per la Right Care Foundation, que compta amb l’aval de la European School of Advanced Studies in Ophtalmology (ESASO).

Aquesta aplicació té l’objectiu de generar un impacte transversal i transformacional en centenars d’hospitals tant d’Espanya com d’Europa. Per això impulsa un programa d’accions específiques per detectar necessitats específiques i oportunitats de valor, millorar la satisfacció dels pacients, posar les persones al centre de l’atenció sanitària, promoure una formació contínua dels professionals, optimitzar recursos i coordinació, impulsar la innovació i la transformació digital, promoure la investigació i millorar l’eficiència i eficàcia dels recursos utilitzats.

David Benet Ferrus, responsable de la unitat d’Oftalmologia de Bayer España, destaca que l’objectiu de la creació del projecte Excellence in Ophthalmology Certification és el d’impulsar la innovació, la transformació digital, progressar en el concepte del ‘Total Experience’, i desenvolupar plans de millora que promoguin les bones pràctiques en els serveis d’oftalmologia, oferint eines per a la seva implementació i amb l’objectiu de ser un referent per a la recerca de l’excel·lència de l’atenció oftalmològica a Europa.

Els indicadors de la certificació s’han verificat en un programa pilot en centres hospitalaris de diferents països. Els serveis d’oftalmologia interessats a conèixer i millorar la seva situació poden registrar-se per obtenir una anàlisi dels punts de millora i recomanacions personalitzades, a més d’accés a formació per a la correcta implementació de les mesures i a una comparativa de resultats entre els diferents centres participants en aquesta plataforma. En conseqüència, si l’avaluació general és positiva, es fa entrega del diploma Excellence in Ophthalmology, com a reconeixement al servei.

La doctora Patricia Udaondo, membre del Board d’EURETINA, retinòloga de l’Hospital La Fe de València i soci fundadora d’AIKEN, i que ha participat en la creació del projecte ‘Excellence in Ophthalmology Certification’, s’ha mostrat molt satisfeta de la creació d’aquesta plataforma en el marc de la nova era digital, destacant que és “innovadora a Europa, on cada vegada té més importància la formació continuada de qualitat, la humanització, promoure la investigació i la transformació digital per millorar l’eficiència i l’eficàcia dels recursos utilitzats per oferir la millor atenció possible als pacients”.

Experts d’alt nivell

‘Excellence in Ophthalmology Certification’ compta amb la col·laboració d’un comitè científic d’experts d’alt nivell, que han desenvolupat i avalat una sèrie d’indicadors com a eina per poder mesurar objectivament el grau d’excel·lència de l’atenció oferta en els serveis clínics, conjuntament amb un full de ruta per facilitar l’aplicació de mesures de millora.

El doctor Javier Ascaso, cap del servei d’oftalmologia de l’Hospital Clínic Universitari Lozano Blesa de Saragossa, que també ha col·laborat en aquest projecte, sosté que “en un context sociosanitari com l’actual, amb una irrupció creixent de noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques, els serveis d’oftalmologia han d’avançar en una atenció de qualitat centrada en el pacient en la qual la innovació, la integració tecnològica i la transformació digital permetin optimitzar processos i encaminar els passos cap a una medicina de precisió més personalitzada, millorant els resultats en salut i els nostres índexs d’excel·lència sanitària”.

El doctor Borja Corcóstegui, soci fundador i director mèdic de l’IMO Grup Miranza i director del consell científic d’ESASO, destaca la rellevància i necessitat d’aquest innovador projecte, que desenvoluparà un paper clau en la detecció de les necessitats no cobertes en els serveis d’oftalmologia, així com en l’aportació de solucions de valor basades en la transformació digital que la Covid ha accelerat.

La plataforma ha sigut desenvolupada per la Right Care Foundation, que impulsa la innovació i la millora de la sanitat, i compta amb l’aval d’ESASO. El comitè d’experts europeus que han participat en el projecte està format per la professora Anat Loewenstein, secretària de la European Society of Retina Specialists (EURETINA); la doctora Patricia Udaondo, membre del Board d’EURETINA, retinòloga de l’Hospital La Fe de València i soci fundadora d’AIKEN; el doctor Javier Ascaso, cap del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Clínic Universitari Lozano Blesa de Saragossa; i el doctor Borja Corcóstegui, soci fundador i director mèdic de l’IMO Grup Miranza i director del Consell Científic d’ESASO.