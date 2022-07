Com podem detectar una crisi financera?

Un projecte de:





Podem detectar una crisi financera o econòmica abans que arribi? Hi ha algun tipus de “guia” que puguem seguir per saber quan estem a prop d'experimentar un nou cataclisme financer?

Doncs la veritat és que en certa manera sí que existeix. Després de la gran crisi financera del 2008, dos economistes de la Universitat de Berkeley van desenvolupar una investigació que ens acosta a aquesta fita: poder diagnosticar crisis financeres. Aquests dos economistes van analitzar totes les crisis que es van succeir entre els anys 1973 i 2008 amb el resultat que van poder identificar una sèrie de causes i patrons que ajuden a diagnosticar crisis abans que acabin per esclatar.

En aquest nou vídeo de Si ho hagués sabut te n'expliquem tots els detalls.

Subscriu-te al nostre canal i descobriràs les claus per invertir els teus diners, així com per estar al dia de tot el que passa als mercats.