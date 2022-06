¿Com inverteixen els majors fons sobirans del món?

Un proyecto de:





El Fons Global de Pensions de Noruega, la Corporació d'Inversions de la Xina, l'Autoritat d'Inversions de Kuwait, l'Autoritat d'Inversions d'Abu Dhabi i el GIC de Singapur conformen els 5 majors fons sobirans del món. Junts gestionen gairebé la meitat dels 10 bilions de dòlars en actius que estan en mans dels fons sobirans de tot el món.

En aquest nou video de 'Si lo Hubiera Sabido' t'expliquem tots els detalls.

Subscriu-te al nostre canal i descobriràs les claus per invertir els teus diners, així com per estar al dia de tot el que passa en els mercats.