Sense trampa ni cartró: descobreix el No Pack d'Estrella Galicia

El respecte al planeta comença a casa i s'aconsegueix introduint en la rutina diària petites accions que revolucionen el món. Tenir cura del medi ambient és una responsabilitat que concerneix tota la societat, d'aquí la importància d'aportar el nostre gra de sorra per aconseguir que els nostres hàbits diaris siguin tan sostenibles com sigui possible, un petit gest pot canviar el món. La vida n'està plena, detalls que fan que tot valgui la pena. I alguns, com obrir una cervesa, han canviat per sempre.

La cervesera gallega prescindeix completament de l'embalatge, cosa que redueix un 40% la petjada de carboni de cadascun dels seus packs de sis.

Estrella Galicia irromp amb noves solucions per al seu format de 6 llaunes en què prescindeixen del cartró en els formats de 25 i 33cl d'Estrella Galicia Especial i Estrella Galicia 00. A més, aquest No Pack arriba també a la família de cerveses 1906 Reserva Especial i Xarxa Vintage. I el millor de tot: ho posa fàcil. Com funciona?

Com separar les llaunes del teu No Pack d'Estrella Galicia?

Segueix els passos!

Agafa'l per la base, de manera que hi hagi 3 llaunes de cada costat. Separa els dos costats estirant des de la base cap amunt. Agafa una llauna, gira-la i separa-la.

I a disfrutar!

La gran revolució sembla que està en el canvi de filosofia, de costums, tant dels consumidors com de les empreses. Un acte quotidià, com el d'obrir una cervesa, tan repetit a tot el món, ho pot canviar tot. I en només 3 passos. El futur és el propòsit, valors que influeixen en els actes rutinaris i que han d'anar lligats al compromís global d'un món més sostenible. El nivell d'exigència ecològica està creixent, no para d'augmentar, i accions així que el faciliten són sempre rebudes.

Fer les coses una mica millor, mai no havia sigut tan senzill

S'han acabat les excuses gràcies al No Pack, estar compromès amb el medi ambient no havia estat mai tan fàcil. Prendre una cervesa amb amics o després d'un llarg dia de feina ja té doble benefici: ara també ajudaràs el planeta, en pocs passos i sense esforç. Estrella Galicia demostra una naturalesa inconformista i continua apostant per la innovació sense necessitat de complicar el dia a dia als consumidors. Els seus productes, que ja no comptaven amb anelles de plàstic, ara també prescindeixen del cartró per fer un pas important en la reducció de la petjada de carboni.

“La nostra ambició és fer les coses sempre millor, buscant noves maneres de generar un impacte més positiu. Treballem constantment per aconseguir que els nostres productes siguin cada cop més respectuosos amb l'entorn, innovant en diferents aspectes que ens ajudin a minimitzar els residus i la petjada de carboni vinculats a la nostra activitat” Ignacio Rivera, president de Corporación Hijos de Rivera.

A més, Estrella Galicia ha anunciat en paral·lel altres canvis per continuar reduint l'impacte en la petjada de carboni que inclou els seus formats més grans: el film que recobreix els packs de 24 llaunes serà substituït per paper 100% reciclable. Amb això, eliminaran tot el plàstic secundari de tots els formats en llauna.

Estrella Galicia llança una solució perquè els seus packs de llaunes no tinguin cap embalatge. Sumant així fites en el camí de la reducció d'envasos: el No Pack prescindeix del cartró que les recobreix, fent un pas endavant en la minimització dels residus i la petjada de carboni.