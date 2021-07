Contingut ofert per:





Durant l'últim any -difícil com pocs- han estat molts els que han patit pèrdues i problemes a molts nivells. Quan se sumen o es van encadenant vivències negatives en les diferents facetes de la vida -problemes de salut propis o de familiars propers, pèrdua de la feina i dificultats econòmiques, crisi de parella, manca d'expectatives... - diem que estem passant una mala ratxa. Si aquesta sensació que tot va malament es perllonga massa en el temps, acaba per minar la nostra vitalitat i ens fa caure en una espiral de pessimisme de la qual ens resultarà molt difícil sortir.

Si estàs convençut d'estar travessant una mala ratxa, t'interessa llegir aquests consells per donar-li un cop de timó a la teva vida:

La sort no cau del cel

De tot el que ens passa, les coses caigudes del cel que queden fora del nostre control tot just representen un 10%. El 90% restant depèn de factors com perseverança i estratègia, de la nostra actitud i la nostra forma de veure el món. A aquestes conclusions hi ha arribat el professor Richard Wiseman, psicòleg social de la Universitat de Hertfordshire (Regne Unit), considerat com el gran expert internacional en la matèria. A través de diferents estudis va mostrar com darrere de tot l’aparentment inexplicable hi ha una combinació de predisposició personal, circumstàncies i habilitats, i tot això es pot aprendre, entrenar i millorar.

En els seus experiments va comprovar que les persones de les quals solem dir que tenen bona sort coincideixen en una sèrie de qualitats i comportaments que ajuden a crear les circumstàncies propícies i a sembrar oportunitats:

Solen ser persones receptives, flexibles i estan obertes a les noves experiències.

S'esforcen a potenciar les seves habilitats i a esquivar els factors que entorpeixen la consecució de qualsevol meta aprenent, per exemple, a dominar l'estrès, el nerviosisme i la tensió.

Generalment, a més, eviten la rutina i sempre busquen la manera d'incloure la diversitat en el seu dia a dia (des de parlar amb persones desconegudes en un esdeveniment a variar sistemàticament de lloc d'oci i trobada social). Això els permet conèixer més gent i més diversa, la qual cosa multiplica les oportunitats.

Mira més enllà del punt negre

Els éssers humans tenim la capacitat de ser feliços fins i tot en circumstàncies adverses: quan la nostra salut no és la millor, no disposem de gaires recursos econòmics o hem trencat amb la nostra parella... No obstant això, moltes vegades la ment tendeix a centrar-se en el que ens falta. Això ens porta als pensaments negatius i al desànim: tot el nostre "espai mental" està ocupat pel que anomenem "el punt negre", que al final acaba per "contaminar" tota la nostra vida. Si som capaços de frenar aquest impuls mental, ens adonarem que el que va malament és només una part de la nostra vida, on també hi ha aspectes positius.

Inspira't en l'experiència dels altres

Quan passem un mal moment, la nostra ment s'obstina que ens centrem en el negatiu: ens fa fixar-nos en com mentre que a nosaltres tot se'ns torça, hi ha altres persones que sembla que van néixer amb estrella i a les quals tot els surt sempre bé (fins i tot en les circumstàncies més difícils). No obstant això, també les persones aparentment exitoses han tingut les seves males ratxes. De la seva experiència en podem extreure lliçons interessants: aprendre a dominar la por i que no ens paralitzi; acceptar l'ajuda (fins i tot econòmica, sí) i la mà estesa; buscar una motivació per no llençar la tovallola; estar obert a noves alternatives...