Solucions de descarbonització: integrals, realistes i rendibles

Davant d'aquesta gran exigència inajornable, no només l'Administració sinó també, i de manera clau, les empreses tenen un paper fonamental en l'impuls de la descarbonització. Aquest és un repte que presenta un complex mosaic d’oportunitats on només les organitzacions que sàpiguen aprofitar-les sortiran més preparades per liderar la transició energètica cap a una economia neutra en carboni.

En el context postpandèmia que vivim actualment, aquesta oportunitat és imparable. El fet que grans corporacions de tots els sectors estiguin desenvolupant activament plans de descarbonització per a les instal·lacions de producció i centres de treball, donant forma a un panorama energètic amb diverses tendències clares, ho demostra.

El repte no només és ambiental, que sens dubte n'és el principal vessant. En un model energètic també cal tenir en compte la seguretat del subministrament, així com la sostenibilitat econòmica. Avui més que mai, comptar amb una font d'energia que permeti l'autoproveïment i redueixi la dependència energètica de l'exterior resulta de vital importància davant dels vaivens geopolítics. Així mateix, hem de ser capaços de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, sota un context econòmic que ens permeti competir en un mercat globalitzat i que permeti comptar amb energia abundant, neta i barata.

Per això, cal desenvolupar i implementar noves tecnologies a través de models de negoci innovadors que permetin rendibilitzar grans quantitats de recursos econòmics i tecnològics en un curt termini de temps. I això només és possible fer-ho en equip, en consorcis, on cada part afegeix el valor necessari per arribar a un objectiu comú.

Les empreses s'enfronten a directrius més clares, però més estrictes, que defineixen l'acció "sostenible" i les dades ESG (“Environmental Sustainability Goals” definides per les Nacions Unides com a veritables indicadors de la transformació) s'estan adoptant com un factor empresarial clau per permetre a les empreses accedir al finançament amb més rapidesa i mostrar solidesa i múscul de negoci. I, així, en la mesura que les corporacions anuncien nous plans ambiciosos, tots els seus reclams climàtics són inspeccionats amb cura pels accionistes, les administracions públiques, els clients i, a través de la premsa, la societat en general.

Tanmateix, tot i tenir en marxa tot un procés de validació i apropiació dels objectius i compromisos ESG, sol sorgir una pregunta clau: “I ara, com aconsegueixo aquests objectius?”. Com aconseguir-los de manera eficient i efectiva, és el que es pregunten molts executius a càrrec d'operacions de negoci o de gestió de plantes industrials.

La pregunta és important i exigeix una resposta profunda i concreta. Aquest és el moment en què una empresa com ENGIE actua per tenir respostes i solucions que capitalitzen al màxim la seva missió: ser un desenvolupador tecnològic capaç d'assessorar els seus clients en el seu viatge cap a la descarbonització i per extensió cap a la sostenibilitat.

ENGIE afronta el repte de la descarbonització amb models de negoci innovadors i integrant el seu coneixement de l'energia a tota la cadena de valor. La companyia energètica ofereix una solució tecnològica integral (des del disseny fins a l'operació) que ajuda els clients a reduir les emissions de CO 2 i a complir els compromisos de sostenibilitat, considerant l'impacte ambiental de l'energia, els costos financers i les qüestions socials.

En aquest sentit, l'objectiu d'ENGIE és accelerar encara més aquesta transició energètica cap a un món més descarbonitzat. I fer-ho de la mà dels clients buscant objectius comuns. Objectius que van des de la reducció d'emissions a través d'un projecte d'una planta de biomassa industrial fins a la generació d'hidrogen verd gràcies a energies renovables com ara la fotovoltaica. Des de la captura de diòxid de carboni en una planta industrial per a la producció de gasos sintètics, fins a la substitució de calderes de gas per equips elèctrics que utilitzen energia elèctrica d'origen renovable. Des de l'optimització d'una planta de fred industrial amb la tecnologia més eficient per reduir el consum energètic, fins a la construcció d'una xarxa centralitzada per a la calefacció i la refrigeració residencial. Des de la millora de nous sistemes d'aire comprimit més eficaços, fins a l’ús de l’energia termosolar per produir vapor per a una fàbrica de begudes. Des de l'ús de vehicles elèctrics alimentats per una xarxa de punts de recàrrega, fins a l'ús de l'hidrogen per a vaixells i vehicles de transport pesat…

Les possibilitats tecnològiques són innombrables, per això ENGIE compta amb experts en totes les àrees de desenvolupament d'un projecte d'aquestes característiques. ENGIE desenvolupa la tecnologia des de la innovació, la investigació i el desenvolupament per portar noves tecnologies al mercat a través d'una xarxa extensa de laboratoris. La companyia valora i proposa diferents solucions amb les tecnologies més interessants i innovadores, segons les necessitats i la realitat del client, així com la realitat del mercat. D'aquesta manera, i sempre d'acord amb la línia estratègica de la companyia: orientar les inversions en els actius necessaris, en què ENGIE també hi participa, si fos el cas.

Una de les eines clau que el Grup ENGIE ha desenvolupat és Prosumer, un programari especialitzat la finalitat del qual és l'optimització d'escenaris de descarbonització i que permet obtenir la solució òptima per a la transició energètica. Aquesta eina pot combinar molts vectors: substitució d’equips subministradors d’energia, canvi d’hàbits de consum de l’empresa i de cada treballador, revisió dels consums energètics i certificació verda per a aquests subministraments, etc.

Ens espera, per tant, un gran repte, en què ENGIE ha apostat fermament per la millora de l'eficiència energètica, les energies renovables i la descarbonització dels seus clients, afegint valor en el disseny, la construcció, el finançament, l'operació i el manteniment dels actius necessaris per assolir els objectius marcats. L'experiència global en aquest tipus de projectes de reducció de consums i generació renovable, a més del coneixement del mercat energètic, són un factor clau per assegurar l'èxit en la consecució dels objectius marcats en el Pla de Descarbonització.

D'aquesta manera, ENGIE fa realitat la seva raó de ser: accelerar la transició cap a societats més neutres en carboni, cap a models econòmics més respectuosos amb les persones i amb el planeta.