Apunta't als tallers per construir la ciutat somiada en família

El primer dels tallers s'adreça a famílies amb menors d'entre 5 i 12 anys, i el segon està pensat per a famílies amb nens i nenes de més de 12 anys.

Els nens i les nenes de Barcelona tindran l'oportunitat aquest cap de setmana de decidir com volen que sigui la seva ciutat en el futur. Amb la intenció d'involucrar tota la ciutadania dins la construcció de la ciutat somiada, la Generalitat de Catalunya organitza dos tallers adreçats a famílies amb menors al Palau Robert de Barcelona. Dues jornades que estaran dirigides per la consultora especialitzada en la millora dels espais públics a través de la transformació digital i la innovació Ideas for Change i el suport de Mrs Kaplan, una altra consultora organitzativa per al canvi i la transformació. Per una banda, el dissabte 20 de maig a les 11 h es durà a terme el primer taller adreçat a famílies amb menors a partir dels cinc anys i, per altra banda, el diumenge a la mateixa hora, se celebrarà el segon taller pensat per a nens i nenes més grans de 12 anys. Un pla perfecte per a totes aquelles famílies que busquin passar un cap de setmana divertit i, alhora, didàctic.

Així mateix, després de la finalització dels dos tallers, els assistents tindran l'oportunitat de fer una visita guiada a l'exposició Somia la Ciutat, que acull el Palau Robert fins a l'11 de juny i que mostra algunes de les iniciatives urbanístiques i arquitectòniques més destacades que s’estan duent a terme actualment, de la mà del comissari, l'arquitecte Roger Subirà. En total se celebren set tallers que conformen el projecte Ciutats Somiades, l'objectiu del qual és generar un espai de reflexió, debat i creació per a la ciutadania. A més, les propostes que sorgeixin en cadascun dels tallers es compartiran en aquesta plataforma creada per EL PERIÓDICO en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.