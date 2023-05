Apunta't al proper taller d'urbanisme a Barcelona

L’objectiu de la jornada és plantejar diferents mètodes de convivència per millorar la relació dels ciutadans amb l’entorn

¿Et preocupa el futur de la teva ciutat? ¿Creus que pots aportar idees per millorar la convivència dels veïns barcelonins? No et perdis el proper taller sobre urbanisme 'El barri et cuida: la ciutat feliç és la compartida' que organitza la Generalitat de Catalunya el proper 7 de maig a les 11 h al Palau Robert de Barcelona. Es tracta d´una jornada que plantejarà i analitzarà diverses possibilitats de convivència per millorar la relació dels habitants d’una ciutat amb el seu entorn.

El taller estarà dirigit per la consultora Ideas For Change, especialitzada en la millora dels espais públics mitjançant la transformació digital i la innovació, i el suport de Lichen, un laboratori d'innovació social que, mitjançant la creativitat i la tecnologia, dissenya espais i processos de participació ciutadana per crear solucions inclusives capaces de fer front als grans desafiaments actuals. Els ciutadans que participin en l'activitat tindran l'oportunitat de visitar l'exposició Somnia la Ciutat, que acull el Palau Robert des del mes de març fins a l'11 de juny, de la mà del comissari, l'arquitecte Roger Subirà.