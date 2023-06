El 2050, el 68% de la població mundial viurà en entorns urbans. Així ho estipula l’Informe Mundial de les Ciutats elaborat per les Nacions Unides. Però, en el camp específic del disseny urbanístic i l’arquitectura, pot resultar difícil trobar discursos optimistes sobre el futur de les metròpolis. Des de la perspectiva del cine, les sèries, els videojocs o la literatura, les previsions no milloren, ja que es tendeix a relatar un futur distòpic fruit d’una societat que anhela expandir-se sense donar resposta als reptes que planteja el seu creixement. No obstant, hi ha professionals del sector que sí que entreveuen una llum al final del túnel. Joves i consolidats experts que confien en les possibilitats d’un desenvolupament modernitzador però sostenible, que converteixi les ciutats en un espai segur, saludable i agradable.

En el marc del Festival Ciutats Somiades, els arquitectes Josep Mias, Maria Sisternas, Roger Maranges, Anna Castellà, Jona Oliva i Marzia Baranda han participat en una taula rodona per reflexionar sobre els reptes que hauran de resoldre les urbs del futur. I és que si en alguna cosa coincideixen tots ells és en la idea que les millores en edificació, infraestructures i urbanisme no són només possibles sinó necessàries.

Els esmentats canvis passen, primerament, per una crucial conservació del patrimoni. Prioritzar el reacondicionament i la renovació dels edificis ja existents davant l’ensorrament, mantenint a més l’essència històrica de les ciutats en els projectes d’obra nova. Tot això sense caure en la nostàlgia ni tancar la porta a la innovació, apunten els ponents, que han assegurat que la tecnologia té la capacitat de generar un impacte positiu en les vivendes del futur, però que la seva aplicació en l’àmbit arquitectònic és, fins a la data, insuficient. «Igual que els electrodomèstics ja són una incorporació bàsica en el nostre dia a dia, la intel·ligència artificial, la robòtica o la programació poden ser eines que facin més senzilla la feina en el nostre sector. La modernitat no pot arribar només en forma de propostes estètiques cridaneres, ha de ser veritablement aplicable», va explicar la també directora de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), Maria Sisternas.