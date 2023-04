Repensar les ciutats amb els arquitectes del demà

Mitjançant l'ús de dades obertes a la ciutadania, els participants del taller desenvoluparan estratègies i idearan accions concretes per resoldre els reptes principals que presenten les ciutats actuals. El taller, que estarà dirigit per la consultora especialitzada en la millora dels espais públics mitjançant la transformació digital i la innovació Ideas for Change, tindrà una durada de dues hores i es desenvoluparà en tres fases.

En una primera fase, s'utilitzaran diferents casos d'èxit per explicar als assistents en què consisteix un projecte de ciència ciutadana i com es crea un procés participatiu sobre temàtiques d'afectació urbana com la contaminació de l'aire, l'excés de soroll i la falta de zones verdes, entre d'altres. A partir d'aquí, els assistents hauran d'identificar les principals problemàtiques presents en cadascun dels 10 districtes de Barcelona per generar un debat grupal i pensar com les dades poden ajudar a entendre i solucionar els reptes esmentats.