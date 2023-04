La ciutadania planteja nous models de convivència en el primer taller de Ciutats Somiades

Exposición Sueña la Ciudad

Després de l'execució del taller, els participants van tenir l'oportunitat de fer una visita guiada a l'exposició Somia la Ciutat de la mà del comissari, l'arquitecte Roger Subirà. Aquesta mostra, que acull el Palau Robert fins a l'11 de juny, exposa algunes de les iniciatives urbanístiques i arquitectòniques impulsades per més de 30 equips, tant locals com internacionals, que, fins ara, no tenien un espai on poder compartir-se i visibilitzar-se entre sectors no especialitzats. L’exposició barreja un conjunt d’imatges que ajuden a imaginar un futur urbà més optimista i sostenible i ho fa a través de tres valors innegables: la Revolució Verda, la Revolució Digital i la Revolució de la Identitat.

Aquest ha estat el primer dels sis tallers que conformen el projecte Ciutats Somiades. El proper taller, 'Urbanisme i dades, més a prop que mai: Quines dades produeix la ciutat?', adreçat a estudiants, es durà a terme aquest dijous 20 d'abril i, a través de l'ús de dades obertes a la ciutadania, analitzarà solucions per fer front als principals reptes urbanístics actuals. En aquesta plataforma, creada per EL PERIÓDICO amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, es recolliran les millors propostes plantejades durant aquests mesos.