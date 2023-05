Aquesta és la radiografia de Barcelona segons els ciutadans

Ciència ciutadana

D'una banda, dijous 11 de maig, un grup d'estudiants d'arquitectura va participar en el segon taller sobre ciència ciutadana, 'Urbanisme i dades, més a prop que mai: Quines dades produeix la ciutat?'’. Durant la jornada, es va explicar el concepte de dades obertes i per què el valor està en l'ús que es dona a la informació disponible. A més, es va fer èmfasi que la ciutadania pot actuar com a agent actiu generant dades per tal de solucionar una problemàtica generalitzada.

Per això, es van explicar algunes iniciatives desenvolupades pel laboratori Lichen. Com, per exemple, D-Noses, un projecte amb què, a través d'una aplicació, els veïns del barri del Poble Nou podien descriure les diferents olors que sentien en cada moment i lloc per identificar l'agent que estava originant la mala olor. O com Foodmaping, una altra iniciativa en què, mitjançant la ciència ciutadana, es va mapejar i va caracteritzar els entorns i els hàbits alimentaris de diferents districtes de Barcelona, a fi de corregir possibles mancances en l'oferta disponible.

Per al desenvolupament del taller, es va dotar els estudiants de les dades recollides per dos sensors. D'una banda, els sensors del projecte We count, que es van col·locar a les finestres d'habitatges privats per tal de comptabilitzar tant el nombre com el tipus de vehicle i la quantitat de vianants que diàriament creuen per davant; i, per altra banda, els sensors de l'Smart Citizen Kit, instal·lats al districte de Gràcia per mesurar la humitat, la temperatura i la qualitat de l'aire. Amb això, en grups d’entre tres i sis persones, els alumnes van haver d’identificar una problemàtica concreta i idear una solució en forma de producte, aplicació, servei, intervenció o instal·lació per solucionar-la.