“Volem trencar amb la distòpia vinculada a les ciutats del futur”

¿Quin pes ha tingut el muntatge a l'exposició?

El disseny de l'interior de l'exposició és obra d'Isern Serra, que ha fet un treball espectacular d'interpretació dins del discurs del comissariat. A més, Serra ha sabut, a través del muntatge, explicar una cosa que em sembla molt important. Molt sovint assenyalem els joves perquè tenen poc interès en l'arquitectura, però no és veritat. Els joves són capaços de convertir en coses rellevants en l'arquitectura que havien quedat oblidades. Per exemple, algunes arquitectures de Ricardo Bofill s'han convertit en el taló de fons de les xarxes socials i això se sintetitza amb aquest nou objectiu: que alguna cosa sigui instagramejable. Per tant, ha sabut connectar uns espais divertits que expliquen una idea amb aquesta fotogènia tan important per a les noves generacions.

Canviant de tema i centrant-nos en el projecte de tallers Ciutats Somiades, ¿quin creieu que és l'objectiu d'aquestes jornades?

És obligatori que els arquitectes fem i liderem projectes de participació ciutadana a l'hora de fer transformacions de l'espai públic. Tot i això, moltes vegades la societat avança de forma més ràpida que els plans acadèmics i el resultat és que no veiem aquests processos participatius. Quan vam tenir aquesta oportunitat amb EL PERIÓDICO vam pensar que era perfecta. És molt important comptar amb la ciutadania per transformar la ciutat. Això no obstant, també hem d'educar la ciutadania en la participació i, moltes vegades, hem estat els arquitectes els que no ho hem fet bé. Que comenci a haver-hi cada cop més equips experts en participació, que treballin amb un llenguatge didàctic és una bona notícia.

Moltes vegades confonem coses i pensem que els processos participatius es basen en un disseny participatiu i això no ha de ser així. Ja sigui per falta de temps o de ganes de la gent, solen acabar sent les mateixes persones les que participen en aquests processos. Fer-ho, com en aquests casos, de manera més lúdica i sense cap compromís, pot ser un pas intermedi per participar en processos ciutadans.

¿Creieu que es té prou en compte l'opinió dels més joves a l'hora de pensar en projectes urbanístics?

No. Tenim una obsessió a dissenyar espais per a gossos, espais per a nens, espais, fins i tot, per a gent gran, però el sector de la gent jove ha quedat abandonat. Per tant, l’ús que fan els joves de l’espai públic és fruit de no tenir uns espais específics. La realitat és que els espais d'oci es basen en el consum: van al centre comercial perquè és un lloc on la gent no els molesta ni els assenyala per fer soroll. O espais concrets que han colonitzat, com ara la plaça del MACBA i el pati del CCCB. No els deixem que se situïn i, a més, els assenyalem perquè els hem donat una eina tan potent com el telèfon mòbil, però constantment els estem dient que no la poden fer servir.

Tot això s'ajunta amb el fet que serà una generació que viurà pitjor que els seus pares i que la idea de progrés no la tenen gens clara. Crec que hem de fer un esforç per reconnectar-los i escoltar-los més. Des d'un punt de vista urbanístic, hem de trobar espais a la ciutat on es puguin divertir com ells vulguin, perquè hi tenen dret i perquè aquest nou concepte de ciutat feminista també contempla poder jugar, ballar, lligar, escoltar música. I si tots els ciutadans tenim dret a fer-ho a la nostra manera, ells també.

El proper diumenge 28 de maig se celebren eleccions municipals, ¿quines creu que són les principals demandes de la ciutadania de Barcelona en relació amb les polítiques urbanístiques?

Crec que això s'està veient en campanya. La ciutadania està en un nivell de polarització molt fort. No ens oblidem que els grans fracassos electorals que hem vist a Barcelona han estat vinculats a transformacions de grans artèries de la ciutat: la Diagonal i el passeig de Gràcia, per exemple. Per tant, crec que si el resultat de les eleccions és positiu en relació amb les transformacions que s'han fet, significarà que les coses s'estan fent bé. En general, és difícil identificar les demandes ciutadanes, perquè uns diran que parin i altres que en facin més, no hi ha mitges tintes.