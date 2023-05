Uneix-te als tallers per construir la ciutat del futur

Els participants dels tallers tindran l'oportunitat de fer una visita guiada a l'exposició ‘Somia la Ciutat’ de la mà del comissari, l'arquitecte Roger Subirà.

Aquests són el quart i cinquè taller que organitza la Generalitat de Catalunya i que dirigeix la consultora Ideas For Change, especialitzada en la millora dels espais públics mitjançant la transformació digital i la innovació. En total se celebren sis tallers que conformen el projecte Ciutats Somniades, l'objectiu del qual és generar un espai de reflexió, debat i creació per a la ciutadania. A més, les propostes que sorgeixin en cadascun dels tallers es compartiran en aquesta plataforma creada per EL PERIÓDICO en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.

Taller sobre ciència ciutadana per a estudiants

El quart taller, 'Urbanisme i dades, més a prop que mai: Quines dades produeix la ciutat?', que es farà el 12 de maig, a les 11 h, serà una jornada adreçada a estudiants universitaris que estan interessats en urbanisme i 'big data' . Mitjançant l'ús de dades obertes a la ciutadania, els participants del taller desenvoluparan estratègies i idearan accions concretes per resoldre els reptes principals que presenten les ciutats actuals.

Al llarg del taller, que tindrà una durada de dues hores, es durà a terme un treball d'equip on s'interpretaran dades proporcionades pels sensors urbans 'Smart Citizen Kit' , instal·lats en diferents zones de Barcelona per identificar patrons i solucions als principals reptes i problemàtiques que afecten els 10 districtes de Barcelona. Finalment, en la darrera fase del taller, els estudiants projectaran la ciutat del futur a través de l'activitat 'Future Times' , un joc de rol en què es convertiran en periodistes i redactaran una notícia de portada d'un diari de l'any 2033: Com serà Barcelona d’aquí a 10 anys?