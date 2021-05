Els carrers de Madrid s'han convertit en un museu a l'aire lliure

Contingut ofert per:





Com deia Andy Warhol: "L'art és allò que deixes sortir". El museu d’El Prado sembla haver-se pres aquesta frase al peu de la lletra i des del 18 de maig passat ha sortit als carrers de Madrid. 'A la vuelta de la esquina' és com s'ha anomenat aquest projecte que busca irrompre en la quotidianitat dels ciutadans i aconseguir despertar el seu interès per grans obres mestres. Gràcies a la col·laboració de Telefónica, Iberia i l'Ajuntament de Madrid, institucions compromeses amb la cultura i l'enriquiment artístic de la societat, la ciutat de Madrid s'ha transformat durant tres setmanes en una galeria urbana, que ha acollit una vintena de recreacions a mida real de pintures del Museu Nacional d'El Prado.

Des del 18 de maig i durant 3 setmanes, poden trobar-se les obres exposades per la capital, en llocs inesperats, propers i sorprenents com el mercat de la Paz, la Impremta Municipal, el poliesportiu Marqués de Samaranch o Mercamadrid. No us despisteu perquè en girar la cantonada us podeu trobar una obra mestra. Res de caminar escrivint pel mòbil o despistats, durant aquestes setmanes obriu bé els ulls per no perdre-us cap de les obres repartides per Madrid. Telefónica, patrocinador de l'esdeveniment, té 3 obres en ubicacions de la companyia: Movistar Gran Vía 28, Distrito Telefónica i Movistar Academy Magariños.