Loli, Antonio i Janeth: històries d'inclusió a través de la feina

Actualment estem vivint una transformació social en el sector empresarial on es demana que es pugui prosperar econòmicament, però sense deixar de contribuir positivament a construir un món millor. Creant ocupació, es creen oportunitats laborals per aconseguir una societat més inclusiva i justa per a tothom. En aquest sentit, ILUNION busca inspirar i transformar el sector empresarial demostrant que hi ha una altra manera de fer empresa en què el benefici econòmic no ha de ser la finalitat única de les companyies, sinó una palanca per poder activar altres objectius d'impacte igual d'importants.

La recerca de feina ha esdevingut un desafiament per a moltes persones quan surten al mercat laboral, que actualment es troba en plena transformació i envoltat d'incertesa. La digitalització dels processos de selecció i la globalització permet a les companyies accedir a talent de tot el món, per la qual cosa els candidats han d'aconseguir destacar davant d'altres perfils. Però hi ha persones que encara ho tenen més difícil , que es troben amb més barreres i se'ls exclou del mercat laboral per la seva situació personal: ser més grans de 55 anys, víctimes de violència de gènere, persones amb discapacitat, mares solteres o persones en risc d’exclusió social.

El més valuós: les persones

Loli Mulas, als 50 anys es va quedar sense feina. Havia estat durant tota la vida laboral treballant com a empleada de la llar, però quan el seu cap es va jubilar, va prescindir dels seus serveis. Va estar en algunes feines fins que amb 61 anys es va tornar a quedar sense feina. ILUNION li va donar l'oportunitat de treballar com a cambrera de pis a l'Hotel ILUNION San Mamés Bilbao Tal com reconeix Mulas: “ILUNION té la capacitat de mirar la part bona del carnet d'identitat, no mira l'edat”, a més afegeix que “van valorar l'experiència més que no pas l'edat”. Amb 64 anys fets, Loli Mulas veu a prop la jubilació i sap que “si no hagués estat per ILUNION probablement hauria tingut més complicat arribar a la jubilació amb una base de cotització més alta i amb un sou decent”.

I és que, per a ILUNION, el principal actiu de l'empresa i la seva raó de ser són les persones. Per això, tota l'activitat, el propòsit i l'estratègia sempre col·loca les persones al centre. Igual que Loli, Antonio Suárez i la seva dona han trobat suport i estabilitat per tirar la família endavant després de venir a Espanya des de Veneçuela fugint de la situació que travessa el seu país i que els va fer viure situacions molt dures com patir robatoris a casa seva o el segrest d'un fill. “ILUNION ens ha donat l'oportunitat tant a la meva dona com a mi de formar part de la seva família, dic família perquè aquí crec que he aconseguit aquesta família que amb tant de dolor vam haver de deixar”, admet Antonio Suárez, que treballa a ILUNION IT Services, empresa consultora tecnològica a Madrid. Aquest és un sentiment generalitzat que es reflecteix en una enquesta interna que la companyia va fer el 2023. De les 20.000 respostes obtingudes entre els empleats, el 80% va afirmar ser feliços a la companyia. A més de donar oportunitats a persones en riscos d'exclusió social, també empatitzen amb els treballadors i entenen les seves necessitats. Janeth Mina, que treballa a ILUNION Contact Center a Càceres, va néixer amb albinisme cosa que li provoca una discapacitat visual. A més, és mare soltera però l'empresa li facilita la conciliació familiar perquè pugui compatibilitzar la feina amb els horaris del col·legi de la seva filla o si es posa malalta, tingui la facilitat d'organitzar-se. Janeth admet que “aquí tinc molta facilitat per compartir temps amb la meva filla”.

ILUNION aposta per la diversitat i la inclusió i l'afronta com a avantatge competitiu a l'hora de crear valor dins de l'empresa. La seva riquesa és en l'espai de treball en equip i en l'expressió d'idees en una plantilla que integra persones amb discapacitat, gent gran, immigrants o dones, entre d'altres. Des de la companyia estan convençuts que els diversos equips són font d'innovació i faciliten el creixement i la competitivitat.