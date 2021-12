“Fa 24 anys que venim, les Illes Canàries són un paradís”

Un projecte de:





El matrimoni suís Senn va visitar Tenerife per primera vegada l’any 1976. Després de fer una pausa durant uns quants anys, ja que es van comprar una casa al seu país natal, van tornar a reprendre els seus viatges i van decidir visitar de nou l’illa. Ja fa 24 anys que viatgen a Tenerife, gairebé sempre dues vegades a l’any, al febrer i novembre. L’any passat van haver de cancel·lar les reserves a causa de la Covid-19; a Suïssa tenen moltes restriccions per la pandèmia: “En comparació amb Suïssa, Tenerife és un paradís”, comenta Franz Senn.

La parella acaba de confirmar les pròximes reserves per al febrer i el novembre del 2022. Es quedaran, com sempre, en llarga estada. El personal de recepció de l’hotel els ha confirmat “la seva habitació” de cada any. “Truco a recepció i demano la nostra habitació de sempre. No hi ha problema, em diuen, i tinc la meva habitació confirmada”, somriu Franz Senn. Durant tots aquests anys, el matrimoni ha elegit per a les seves estades l’hotel Tigaiga, al Puerto de la Cruz, al nord de Tenerife i amb una climatologia privilegiada. La benvinguda a l’hotel Tigaiga és excepcional, és “com arribar a casa”, comenten tots dos. No només pel personal de recepció, també pel personal del restaurant; els reconeixen i els saluden de seguida que els veuen. La parella es refereix a si mateixa com a “fan” de l’hotel Tigaiga, de Tenerife i de les Illes Canàries en general. L’amabilitat del personal és fora de l’habitual. Comenten que, al viatjar a altres destins, sempre comparen els hotels on s’allotgen amb el Tigaiga i diuen: “allà ens sentim com a casa, això és molt difícil de trobar”.

“Hem viatjat per tot el món, però ja no volem agafar un avió i passar 10 hores volant per arribar al nostre destí”, explica Franz Senn. Solien viatjar a Nova Zelanda i trigaven en total 36 hores per arribar al seu destí. Ara prefereixen vols més curts, com el que agafen a Tenerife, amb una durada de 4 hores i trenta minuts; “això és més suportable”, afirmen. També coneixen les illes veïnes de Gran Canària i La Palma, que visiten sovint amb el ferri que ofereix diverses connexions a totes les illes diàriament.

La parella acostuma a viatjar sola, encara que en alguna ocasió els han acompanyat els seus germans. Escullen els mesos de febrer i novembre perquè prefereixen viatjar fora de les vacances escolars. “Les famílies amb nens venen abans que nosaltres, així no coincidim i estem més tranquils”, afegeix Franz Senn. Però també reserven sempre en les mateixes dates per celebrar els seus aniversaris a l’illa. Prefereixen celebrar-los aquí, i això diu molt sobre l’estima que li tenen al destí. Al reservar sempre en les mateixes dates de l’any, han fet moltes amistats al llarg del temps. “Ens retrobem amb amistats cada any aquí a Tenerife”, diu Anna Maria Senn. Amb alguns segueixen en contacte al tornar a casa.

Quan parlen sobre el menjar canari, somriuen i diuen: “Mmm, és molt bo”. No fa falta parlar espanyol per poder demanar un bon cherne amb papas arrugadas, ja que als restaurants parlen alemany. El matrimoni comenta que en tant de temps han vist com s’ha desenvolupat el sector turístic. “Abans la comunicació era més difícil, però ara tots parlen una mica d’alemany i si no, no passa res”, comenta el Sr. Senn. “Això és una de les coses que ens agraden, veiem que els canaris s’esforcen per entendre’ns i es preocupen pels detalls; són encantadors, la gent és molt amable”, afegeix.

Durant la seva estada, el matrimoni lloga un cotxe. Visiten els seus llocs preferits, com les Cañadas del Teide i el Bosque de La Esperanza. Abans es dedicaven a fer senderisme, i una vegada fins i tot van pujar al pic del Teide caminant. Ara, s’ho prenen amb més calma, encara que segueixen sent molt actius. Solen caminar 7-8 quilòmetres cada dia. Disfruten de la tranquil·litat de l’entorn: “Sempre hi ha coses noves per veure, per descobrir”, comenta aquest matrimoni. El que més els agrada és l’aire pur que es respira a l’illa. Disfruten molt dels paisatges i de les seves passejades diàries per la naturalesa.

S’ha de dir que el matrimoni Senn ja és gran, en tenen 80, i comenten: “L’hivern és una tortura per a nosaltres, per això ens escapem i venim aquí. A casa, tenim molts dolors musculars pel fred. Quan arribem a Tenerife ens trobem bé, molt bé, ¡els dolors desapareixen!”.

És veritat, el temps a les Illes Canàries és molt suau, amb temperatures agradables durant tot l’any. Passar les vacances en un lloc on desapareixen els dolors, és una cosa extraordinària.