“Un demà millor”: Tot el que has de saber sobre el futur del tabac

Les cigarretes avui dia encara són part de l'estil de vida de moltes persones, però el consum de tabac està evolucionant cap a alternatives d'un risc potencial menor. La millor opció sempre serà deixar de fumar, però si es decideix continuar, hi ha altres opcions.

Amb el pas dels anys, cada cop són més les empreses que aposten fermament per un altre tipus de productes per a adults que tenen clar que no volen abandonar l'hàbit tabàquic i fan l'important pas d'optar per noves alternatives que representen un risc potencial 1menor, malgrat no ser innòcues. Aquestes noves opcions obren un nou camí per a aquest perfil, en tractar-se de dispositius que no combustionen i que resulten ser potencialment menys perjudicials que la clàssica cigarreta.

PRRP: Els productes de risc reduït potencial

Són productes que no cremen tabac, però incentiven i ajuden les persones que volen abandonar les cigarretes tradicionals. Els experts en salut pública mundial coincideixen que deixar de fumar del tot és la forma preferida de minimitzar els riscos de fumar.

2Segons l'OMS respecte a la nicotina no hi ha proves que causi danys severs a la nostra salut, encara que sí que provoca addicció.

Però per a aquells que no poden o no volen deixar de fumar, canviar a alternatives de potencial menor risc podria salvar-los la vida, i és que tal com assenyala un informe del 3Public Health England aquestes noves opcions són entre un 90% i 95% menys perjudicials per a la salut que el tabac convencional.

THR: Productes de risc reduït

Els productes de risc reduït (THR) ofereixen una solució basada en la innovació i el desenvolupament, amb dispositius de nicotina sense combustió.

Quan una cigarreta tradicional combustiona, s'alliberen més de 7.000 substàncies químiques; tòxics que són el principal enemic per a la salut. Per això, els nous dispositius sense combustió eviten la majoria d’efectes nocius que provoca el consum de tabac.

Tipus de productes sense combustió: Vapeig i tabac escalfat

Per a un fumador adult que vol deixar l’hàbit, aquestes alternatives el porten per un camí més senzill i natural. L'usuari té més opcions, tant els productes per a tabac escalfat com els cigarrets electrònics o vapejadors contenen aerosols amb nicotina o sense i són potencialment menys perjudicials.

Dispositius de vapeig

Les cigarretes electròniques, els vapejadors o els dispositius de vapeig utilitzen l'energia de les bateries per crear un vapor inhalable. Si bé els dispositius de vapeig no estan exempts de risc i els líquids que contenen nicotina són addictius, per als que no tenen intenció de deixar de fumar o de consumir nicotina, passar al vapeig suposa una alternativa de potencial risc reduït respecte al tabac tradicional.

Els dispositius de vapeig, en lloc de cremar tabac, escalfen el líquid, que sol ser una barreja de propilenglicol (PG), glicerina vegetal (VG), nicotina, saboritzants i, de vegades, aigua.

No contenen tabac (poden o no contenir nicotina) i en no tenir combustió produeixen nivells menors d'agents tòxics en comparació amb els cigarrets convencionals. A més, a diferència de les cigarretes de tabac convencionals, les cigarretes electròniques no produeixen fum ni cendres.

Dispositius de tabac escalfat

Aquests dispositius en lloc de cremar, escalfen unitats de tabac, especialment dissenyades per fer-ho, a una temperatura de fins a 400°C. Això evita que el tabac es cremi. En el seu lloc, es produeix un aerosol inhalable amb menys olor i menys agents tòxics en comparació amb els cigarrets tradicionals, que solen cremar la nicotina a 900ºC.

Els dispositius d'escalfar tabac, en lloc de cremar el tabac mitjançant un procés de combustió, utilitzen un mecanisme electrònic per escalfar unitats de tabac dissenyades especialment per fer-ho.

Tendència Internacional: el Regne Unit, França o el Canadà amb pas ferm

França, el Canadà o el Regne Unit són exemples de països que han experimentat canvis molt significatius en el consum general de tabac i productes de nicotina, des del Regne Unit ja van plantejar en el seu Pla de Control del Tabac publicat el 2017 que des del govern es recolzi els consumidors que deixin de fumar considerant l'ús d'aquestes alternatives menys perjudicials sempre basant-se en estudis sobre la seva evidència en la reducció de danys i avaluant-ne igualment els riscos.

De manera similar estan actuant al Canadà o França, on consideren els cigarrets electrònics com una ajuda i un suport fonamental per reduir o acabar amb el consum de tabac. I és que aquestes noves tendències amb productes de risc reduït, han arribat amb força i sens dubte marcaran el futur.

(1)Basat en el pes de l'evidència i assumint un canvi complet de fumar cigarretes. Aquests productes no estan exempts de riscos i són addictius.

(3)Segons els informes de Public Health England, “E-cigarettes: an evidence update” i FDA.