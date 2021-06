Contingut ofert per:





Triem unes vacances en un hotel familiar, així els més petits gaudeixen del club infantil mentre que els adults descansen a la seva gandula i els adolescents no deixen anar el mòbil; o triem una casa rural amb piscina, però ens la juguem amb el temps i ens toca treballar igualment preparant dinars, fent llits i evitant que els més petits pateixin accidents. Triem unes vacances amb plans infinits en família, amb el consegüent cansament planificant i tenint cura de tots els detalls. I els adolescents no paren de queixar-se perquè prefereixen quedar enganxats al wifi.

Aquest any, més que cap altre, les vacances són sagrades i necessitem viure-les des del punt de vista més lúdic, després de tant de temps de desgràcies; el difícil és trobar un pla que acontenti tothom, petits i grans, i sobretot els diverteixi.

L'hem trobat a Tenerife, al nou Hotel Bitácora. I ens ha quedat clar per les raons següents:

És al cor de Los Cristianos i a només 5 minuts caminant de la platja.

Té 6 piscines separades per a diferents perfils de client, una d'elles amb tobogans per a totes les edats, fins i tot els més petits amb una versió mini.

Al terrat de l'edifici hi ha una terrassa Up! només per a adults amb menjar i beguda il·limitada i una piscina amb unes vistes espectaculars.

El club infantil guiat per monitors no s’acaba al final del dia, a la nit hi ha "Donde duermen los dragos", una sala on els nens han d'impulsar la seva creativitat amb jocs mentre els pares gaudeixen d'un sopar tranquil. També, al costat de la terrassa del restaurant-bufet hi ha un parc perquè els més petits juguin vigilats.

Perquè, ¡a la fi!, tenim un pla que a més fa contents els adolescents. El Bitácora està molt connectat amb el surf, que es pot practicar en una platja propera, i per això col·labora amb una escola de la zona. A més, l'hotel té The Box, una sala enfocada a joves de 12 a 16 anys amb billars, videoconsoles i DJ, on podran socialitzar amb gent de la seva edat.