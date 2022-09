Moda infantil: Aquests són els bàsics que necessiten per a la tornada a l'escola

Contingut ofert per:





Que sigui roba còmoda, funcional, resistent, combinable, fàcil de rentar i planxar… Què busques per a l'armari dels més petits? Quins són els imprescindibles? Quines peces de roba noves necessiten els teus fills? Aquests dies a tots els pares i mares els sorgeixen preguntes similars. Els nens creixen a tota velocitat i el canvi de temporada acostuma a significar canvi de talla, així que és el moment de comprar.

Però no es tracta de comprar esbojarradament sinó de pensar quin vestuari necessiten de veritat i quines n'han de ser les característiques. El primordial és que siguin peces bàsiques, còmodes, que permetin als més petits moure's lliurement i no els limitin en el seu intens dia a dia. No busquem peces gaire cares, però sí de qualitat i resistents, idònies per aguantar tanta activitat sense problemes i, és clar, que quedin perfectes després de cada rentat.

En la selecció no hi poden faltar samarretes o dessuadores de màniga llarga, texans, pantalons esportius llargs i vestits. També hi ha parques impermeables i altres peces d'abric perfectes tant per als primers dies de tardor, quan comença a refrescar, com per a l'hivern.

A més, a l'hora d'escollir també és important que sigui roba bonica, roba que encaixi amb el gust de pares i fills. Entre les coses que necessitin, els podem deixar triar, per exemple, el color, així fomentem la capacitat d'autonomia dels petits i ens assegurem que gaudeixin estrenant i lluint la seva roba nova. La marca KIDS El Corte Inglés ofereix peces pràctiques i versàtils per al dia a dia i la seva gran varietat d'opcions farà que la família complet gaudeixi pensant combinacions i elaborant conjunts.

Hem fet un repàs i aquestes són algunes de les peces de roba bàsiques ideals per al curs 2022/2023. Pots aconseguir-les en botigues físiques, al web d'El Corte Inglés o a la seva app, i aprofitar la promoció 3x2 en una àmplia selecció de moda infantil KIDS (en comprar tres peces de la mateixa marca, la de menor import te l’emportes de regal!). A més, fins al 30 de setembre i gràcies a la promoció ‘Vuelta al cole’, obtindràs un 10% de bonificació en les compres d'uniformes i calceteria col·legial, sabateria infantil, calçat esportiu, motxilles i papereria.