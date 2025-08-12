Pròxim Orient
Més de 20 països, entre els quals hi ha Espanya, exigeixen a Israel que aixequi les restriccions a les oenagés davant el drama humanitari a Gaza
La declaració conjunta està signada per la meitat dels països de la UE, a més del Canadà, Islàndia, el Japó, Noruega, el Regne Unit, i Suïssa.
Beatriz Ríos
«El patiment humanitari a Gaza ha arribat a nivells inimaginables», adverteix un grup de 26 països, inclosos la meitat dels membres de la Unió Europea, en una declaració en la qual exigeixen al Govern d’Israel que aixequi les restriccions a les organitzacions internacionals perquè puguin distribuir ajuda humanitària als territoris palestins ocupats.
«La fam esclata davant els nostres ulls.Calen mesures urgents per aturar-la i revertir-la», insisteix aquest grup de països, que acusen Israel de polititzar l’ajuda humanitària. Per això insten el Govern de Benjamin Netanyahu a revertir les restriccions a les oenagés «essencials» que «podrien veure’s obligades» a abandonar els territoris comunicats, «cosa que empitjoraria encara més la situació humanitària».
En particular, insten el Govern israelià a «autoritzar tots els enviaments d’ajuda de les oenagés internacionals i alliberar les operacions dels actors humanitaris essencials». Això passa per un accés segur que permeti el repartiment d’ajuda, aigua, menjar, combustible, medicaments i equip mèdic «a gran escala».
A més, demanen a l’Exèrcit d’Israel que deixi d’utilitzar «força letal» en punts de distribució d’ajuda, i que protegeixi civils i personal humanitari. Gairebé mig miler de treballadors humanitaris han sigut assassinats a Gaza des del començament de conflicte segons l’ONU, i centenars de civils quan intentaven aconseguir ajuda.
Europa, dividida
La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha fet públic el text aquest dimarts, menys de 24 hores després d’una reunió de ministres d’Exteriors de la Unió Europea que va acabar sense resultats. De fet, el comunicat no el signen tots els països membres, fet que posa de nou de manifest la profunda divisió en el bloc respecte a aaquest conflicte.
Àustria, Alemanya, Bulgària, Txèquia, Croàcia, Hongria, Itàlia, Letònia, Polònia i Romania es desmarquen. Són els mateixos països que sovint s’oposen a prendre mesures contra Israel, precisament pel bloqueig a l’entrada d’ajuda humanitària o les constants violacions del dret internacional i els drets humans a Palestina.
Sí que se sumen a aquesta petició Bèlgica, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Lituània, Luxemburg, Malta, el Països Baixos, Portugal, i Suècia. A més, entre els signants hi ha també el Canadà, Islàndia, el Japó, Noruega, el Regne Unit, i Suïssa.
Acord amb Israel
No només Kallas, sinó també la comissària per a la Mediterrània, Dubravka Suica, i Hadja Lahbib, responsable de gestió de Crisis, signen el text. Un comunicat que posa de manifest que la Comissió Europea considera que Israel no està respectant l’acord assolit al juliol per incrementar l’entrada d’ajuda humanitària a Gaza.
Al contrari, la decisió del Govern israelià de dificultar l’accés a les organitzacions internacionals sumada al seu pla d’envair la Franja, només empitjorarà una situació humanitària dramàtica. No obstant, encara no hi ha prou majoria de països en el si de la UE per prendre mesures contra Israel.
