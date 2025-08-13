Espanya i 25 països més exigeixen a Israel que deixi actuar les oenagés a Gaza
La declaració conjunta està firmada per la meitat dels països de la UE i el Canadà, Suïssa, Islàndia, el Japó, Noruega, i el Regne Unit
Beatriz Ríos
"El patiment humanitari a Gaza ha assolit nivells inimaginables", adverteix un grup de 26 països, inclosos la meitat dels membres de la Unió Europea, en una declaració en la qual exigeixen al Govern d’Israel que aixequi les restriccions a les organitzacions internacionals perquè puguin distribuir ajuda humanitària als territoris palestins ocupats.
"La fam es desferma davant els nostres ulls. Es necessiten mesures urgents per aturar-la i revertir-la", insisteix aquest grup de països, que acusa Tel-Aviv de polititzar l’ajuda humanitària. Per això criden el Govern de Benjamin Netanyahu a revertir les restriccions a les oenagés "essencials", que "es podrien veure obligades" a abandonar els territoris, "cosa que empitjoraria encara més la situació humanitària".
En particular, criden el Govern israelià a "autoritzar tots els enviaments d’ajuda de les oenagés internacionals i a alliberar les operacions dels actors humanitaris essencials". Això passa per un accés segur que permeti el repartiment d’ajuda, aigua, menjar, combustible, medicaments i equip mèdic "a gran escala".
A més, demanen a l’Exèrcit d’Israel que deixi d’utilitzar "força letal" en punts de distribució d’ajuda, i protegeixi civils i personal humanitari. Gairebé mig miler de treballadors humanitaris han sigut assassinats a Gaza des que va començar el conflicte segons l’ONU, i centenars de civils quan intentaven aconseguir ajuda.
La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, va fer públic el text ahir, després d’una reunió de ministres d’Exteriors de la Unió Europea que va acabar sense resultats. De fet, el comunicat no el firmen tots els països membre, cosa que posa de nou de manifest la profunda divisió al bloc respecte del conflicte.
Europa, dividida
Àustria, Alemanya, Bulgària, Txèquia, Croàcia, Hongria, Itàlia, Letònia, Polònia i Romania es desmarquen, com fan sovint quan es tracta de prendre mesures contra Israel.
Sí que se sumen a aquesta petició la resta de la UE junt amb el Canadà, Islàndia, el Japó, Noruega, el Regne Unit i Suïssa. El comunicat posa de manifest que la Comissió Europea considera que Israel no està respectant l’acord assolit al juliol per incrementar l’entrada d’ajuda humanitària a Gaza.
Al contrari, la decisió del Govern israelià de dificultar l’accés a les organitzacions internacionals sumada al seu pla d’envair la franja empitjorarà una situació humanitària per si mateixa dramàtica. No obstant, encara no hi ha una majoria de països suficient en el si de la UE per prendre mesures contra Israel.
