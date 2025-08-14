Guerra a Ucraïna

Les claus de la cimera d'Alaska: sobre què parlaran Trump i Putin?

Una trobada inèdita a Alaska entre els presidents dels EUA i Rússia revifa les expectatives de pau a Ucraïna i posa la històrica base militar d’Anchorage al centre del tauler geopolític

Trump i Putin a la cimera de Hèlsinki, el 16 de juliol del 2018. / Anatoly Maltsev I EFE

Jordi Pintado Morera

Barcelona

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg rus,Vladímir Putin,es reuniran aquest divendres a les 11.30 hora local (21.30 hores a Espanya) a Anchorage, Alaska. Diversos mitjans han informat que la trobada tindrà lloc a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson (JBER, per les sigles enanglès), a petició de la Casa Blanca.

Es tracta d’una de les trobades bilaterals més rellevants dels últims anys, marcat per l’expectativa d’una possible pacificació del conflicte russoucraïnès i la preservació de la seguretat internacional. «Probablement sigui obvi per a tothom que el tema principal serà la resolució de la crisi ucraïnesa», va declarar el conseller diplomàtic de Putin, Yuri Ushakov.