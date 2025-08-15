Fracàs en la negociació per reduir l'impacte del plàstic: "Hem perdut una oportunitat històrica"
Després de dues setmanes de negociacions, la trobada de Ginebra finalitza sense un acord clar sobre com reduir la contaminació per plàstics al món i s’ajorna la discussió a futures reunions
Valentina Raffio
Els països productors de petroli s’han negat a signar un acord per reduir la producció d’aquest material i només han cedit en la promesa de fomentar el reciclatge. Els plàstics no només suposen un problema ambiental quan suren als oceans i ofeguen animals marins. Aquests materials, en la seva majoria derivats del petroli, són a l’aire que respirem, a l’aigua que bevem, als aliments que mengem i, segons la ciència, fins i tot s’han infiltrat a la nostra sang.
Des de principis d’agost, un total de 184 països s’han reunit a Ginebra per intentar donar llum al primer tractat global jurídicament vinculant per frenar aquesta invasió invisible. Però, contra tot pronòstic, després de dues setmanes de negociacions, aquest divendres el debat ha arribat a un punt mort i l’Assemblea de Nacions Unides ha optat per ajornar les converses a futures trobades. El resultat ha provocat un gran descontentament entre els països i, tal com denuncien diverses plataformes, “és una victòria per a la indústria i una derrota per al planeta”.
Aquestes són les claus per entendre per què aquest acord era tan important i, sobretot, què revela el fracàs d’aquestes negociacions sobre l’estat actual dels mecanismes multilaterals i de cooperació internacional.
El successor de l’Acord de París
El març del 2022, durant l’Assemblea de les Nacions Unides per al Medi Ambient de Nairobi, un total de 175 països van aprovar per unanimitat una “resolució històrica” segons la qual tots els estats del món es comprometien a desenvolupar un tractat global jurídicament vinculant contra la contaminació per plàstics. Des de llavors, els governs s’han reunit sis vegades (a l’Uruguai, França, Kenya, el Canadà, Corea del Sud i ara a Ginebra) per intentar acordar les bases d’un acord internacional en matèria climàtica que, segons els seus impulsors, aspirava a ser el segon pacte més important des de l’Acord de París contra la pol·lució. L’objectiu era crear un marc regulador per “reduir l’impacte del plàstic en tota la seva cadena de vida”, des de la producció fins a la gestió, incloent-hi qüestions complexes com l’eliminació dels microplàstics i la reducció de compostos químics potencialment perillosos.
Xoc frontal entre dos blocs
Durant totes les negociacions, el debat s’ha polaritzat entre dos blocs. D’una banda, una coalició de més de 100 països —incloent-hi els membres de la Unió Europea, estats insulars del Pacífic i diversos governs d’Amèrica Llatina i Àfrica— ha defensat la necessitat d’un “acord ambiciós” que establís “límits globals obligatoris” a la producció de plàstic, l’eliminació dels plàstics d’un sol ús arreu del món i la prohibició de químics potencialment perillosos en la seva fabricació. D’altra banda, un bloc de potències productores de petroli, liderat pels Estats Units, la Xina, l’Aràbia Saudita i Rússia, ha defensat un tractat centrat gairebé exclusivament a millorar la gestió de residus i el reciclatge. Cap de les parts estava disposada a cedir davant un acord que no respectés la seva visió.
Una resolució neutra i tèbia que ha enfadat tothom
Després de dues setmanes de dures negociacions, l’equip que ha liderat les converses de Ginebra, encapçalat pel diplomàtic equatorià Luis Vayas Valdivieso, va presentar una proposta d’acord tan “neutra” i “tèbia” que no va satisfer ningú. El text eliminava qualsevol referència a limitar la producció global de plàstic, no mencionava la prohibició de químics perillosos i reduïa el tractat a recomanacions per millorar la gestió de residus i el reciclatge. La proposta ha estat qualificada d’“inacceptable”, “decebedora” i fins i tot “repulsiva” per governs com el de Colòmbia, el Canadà, el Regne Unit i la Unió Europea, que defensaven un acord molt més ambiciós. Països com els Emirats Àrabs, per la seva banda, tampoc han quedat satisfets perquè, afirmen, “no recull del tot la seva visió” i no és prou “equilibrat”. El descontentament generalitzat ha acabat frustrant l’aprovació del text.
Influència dels petroestats i dels lobbies
Diverses plataformes d’experts denuncien el bloqueig que han suposat “els petroestats” i “els lobbies del sector” en la signatura d’aquest acord. Graham Forbes, portaveu de Greenpeace, afirma que “la gran majoria de governs volien tancar un acord sòlid, però es va permetre que un grapat d’actors maliciosos utilitzés el procés per frustrar tal ambició”. Tim Grabiel, advocat mediambiental de l’Environmental Investigation Agency (EIA), sosté que “els petroestats van emprar totes les tàctiques brutes del manual multilateral per retardar, enganyar, titubejar i destruir la possibilitat d’un tractat sobre plàstics eficaç”. En la mateixa línia, diverses entitats ecologistes denuncien que la presència de més de 230 representants vinculats a la indústria petroquímica en aquesta cimera ha distorsionat les negociacions i, finalment, ha aconseguit “anteposar el diner a la nostra salut i a la del planeta”.
Debilitat dels mecanismes de cooperació internacional
El fracàs d’aquesta última tanda de negociacions per aconseguir un tractat global contra els plàstics evidencia la profunda debilitat dels mecanismes de cooperació internacional. Tuvalu, en representació de 14 països insulars del Pacífic, ha advertit que la manca de decisions en aquesta matèria “posa en risc la nostra gent, cultura i ecosistemes davant l’amenaça existencial de la contaminació per plàstics”. També ha afirmat que la trobada fallida de Ginebra il·lustra la “debilitat dels sistemes de cooperació internacional” davant problemes tan evidents i visibles com la contaminació. Aquest missatge ressona amb especial força a pocs mesos de la celebració de la cimera del clima del Brasil (COP30), en la qual teòricament els països han promès segellar l’acord més ambiciós fins ara per reduir les seves emissions. Però, vist el que s’ha vist, no està clar si s’aconseguirà.
