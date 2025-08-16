Uns 230 morts per les pluges torrencials a l’Índia i el Pakistan
Les inundacions deixen centenars de desapareguts i castiguen la zona de l’Himàlaia
Adrián Foncillas
Les pluges torrencials van causar inundacions i lliscaments que van deixar més de 230 morts i centenars de desapareguts al Pakistan i a l’Índia. La situació és crítica a l’Himàlaia, on l’escalfament global ha accentuat els fenòmens climatològics extrems, castigant la població amb desastres cada vegada més freqüents.
Les inundacions van castigar les zones septentrionals del Pakistan. Almenys 176 persones van morir en 24 hores, segons l’últim balanç de les autoritats. La majoria de les morts es van registrar a la província muntanyosa de Khyber Pakhtunkhwa, fronterera amb l’Afganistan, on es van comptabilitzar almenys 150 morts. L’aigua va arrasar llogarrets i va danyar cases, escoles i edificis públics.
Els equips de rescat van treballar contra rellotge per salvar uns 1.300 turistes al districte de Mansehra. La zona va patir nombrosos despreniments des del mes passat al llarg de la carretera del Karakorum que connecta el Pakistan amb la Xina. Les seves glaceres, que subministren el 75% de l’aigua al país, són una atracció turística que ara està amenaçada per la rapidesa amb què es fonen. Un estudi científic internacional ha revelat que les pluges caigudes l’últim mes al Pakistan són un 15% superiors a les registrades l’any passat per l’efecte de l’escalfament global. Més de 500 persones, nens i dones majoritàriament, han mort al país des que va començar la temporada dels monsons a finals de juny.
Riu de fang i runa
Al Caixmir administrat per l’Índia, un sobtat xàfec va provocar almenys 60 morts, una cinquantena de ferits i més de 200 desapareguts, va informar ahir el ministre de la regió, Omar Abdullah. Les imatges mostren un riu de fang i runa lliscant muntanya a baix i devastant-ho tot al seu pas. La força de l’aigua va arrossegar cotxes i arbres i va arruïnar nombrosos habitatges. El gruix de les víctimes van ser pelegrins que la riuada va sorprendre la vigília en una àrea de Chashoti, un popular destí de turistes hindús. Des d’aquesta ciutat, punt final de la carretera asfaltada, ascendeixen els fidels a peu cap al temple de Machail Mata, aixecat en honor a la deessa Durga. "Molts pelegrins s’havien reunit per al dinar i van ser arrossegats", van informar les autoritats sobre el terreny.
"Vam sentir un so fort que va anar seguit d’un aiguat i neu. La gent cridava i molts van caure al riu Chenab. D’altres van quedar sepultats sota la runa", va relatar Rakesh Sharma a l’agència Reuters. Les imatges mostraven ahir la roba, motxilles i altres pertinences de les víctimes escampades entre el fang. A la zona van arribar els equips de rescat, que comptaven amb l’ajuda d’efectius dels Exèrcits de terra i aire.
Les hostils condicions del terreny obligaven a l’ús de cordes i de ponts improvisats per mirar d’arribar fins als supervivents. Tots els actes religiosos, que havien d’acabar a principis de setembre, queden suspesos.
Els geòlegs ja havien advertit que els nombrosos projectes hidroelèctrics portats a terme al districte de Kishtwar posaven en perill el delicat ecosistema de la regió. No són rares les inundacions i els despreniments a l’Himàlaia, però l’escalfament global els ha accentuat encara més. A penes una setmana enrere va ser engolit un poblat sencer per una massa d’aigua al veí estat d’Uttarakhand. "La natura ens està posant a prova. En els últims dies hem lidiat amb inundacions, pluges torrencials i altres calamitats naturals", va constatar el primer ministre, Narendra Modi.
