Marius Borg, fill de la princesa de Noruega, imputat per quatre violacions i 28 delictes més

De ser declarat culpable podria enfrontar-se a una pena de fins a deu anys de presó

Mette-Marit i el seu fill Marius Borg, en una imatge d’arxiu

Mette-Marit i el seu fill Marius Borg, en una imatge d’arxiu / VEGARD WIVESTAD GROTT / EFE

EP

MADRID

La Fiscalia de Noruega ha imputat aquest dilluns Marius Borg Hoiby, fill de la princesa hereva de Noruega, Mette-Marit, per un total de 32 delictes, entre els quals hi ha quatre violacions i violència masclista contra la seva exparella, Nora Hakland.

Els càrrecs s’han presentat arran d’una investigació iniciada fa més d’un any contra ell, després que la seva detenció l’agost de 2024 per agredir suposadament la seva aleshores parella provoqués una allau d’acusacions.

El fiscal general noruec, Sturla Henriksbo, ha assenyalat que es tracta d’un “cas greu” i ha subratllat que “la violència masclista i les violacions poden deixar cicatrius profundes i destruir vides”, segons informacions recollides per l’emissora de ràdio NRK.

Així mateix, ha explicat que Borg també ha estat imputat per haver proferit amenaces de mort, agredir un agent i incomplir la normativa de trànsit, per la qual cosa, en cas de ser declarat culpable, podria ser condemnat a una pena de fins a deu anys de presó.

