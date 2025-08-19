Rússia avisa que qualsevol reunió entre Putin i Zelenski s'ha de planificar amb "meticulositat"
Ucraïna i els seus aliats "ja estan treballant en les garanties de seguretat"
ACN
Rússia avisa que qualsevol reunió cara a cara entre el president rus, Vladímir Putin, i el president ucraïnès, Volodímir Zelenski s'ha de planificar amb "meticulositat". En una entrevista a la televisió Rossiya-24, el ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, ha advertit que una cita d'aquest tipus no s'ha de fer només per la fotografia. En tot cas, i després de la reunió a Washington entre Ucraïna, líders europeus i el president dels Estats Units, Donald Trump, Moscou obre la porta a una cita al màxim nivell. El president francès, Emmanuel Macron, ha plantejat la possibilitat que la reunió es faci a Ginebra, Suïssa, mentre que la Comissió Europea ha celebrat el canvi d'opinió pel que fa a Putin.
Així, la portaveu comunitària Arianna Podesta ha destacat que "en el passat, Putin havia rebutjat una reunió amb el president Zelenski". "Celebrem que ara hagi canviat d'opinió i hagi dit al president Trump que estaria disposat a participar en aquest tipus de trobada", ha apuntat.
En una roda de premsa des de Brussel·les, la portaveu de la Comissió Europea ha destacat que les garanties de seguretat per a Ucraïna continuen sent una prioritat, amb la participació dels Estats Units i la possibilitat d’un marc similar a l’Article 5 de la Carta de l'OTAN. Paral·lelament, ha recordat, la UE prepara el 19è paquet de sancions contra Rússia i insisteix que es mantindran fins que acabi la guerra. La portaveu ha explicat que, de moment, no tenen informació concreta sobre el format o les dates de les futures trobades.
Des del Kremlin, en un brífing difós per l'agència Tass, el portaveu Yuri Uixakov ha rebaixat les expectatives afirmant que Putin i Trump van parlar de "continuar les converses directes entre les delegacions de Rússia i Ucraïna" i van plantejar "la idea de considerar la possibilitat d'augmentar el nivell de les delegacions de tots dos països implicades en les negociacions directes".
En tot cas, el cap de la diplomàcia russa, Serguei Lavrov, ha admès la possibilitat de la trobada. "La clau d'aquests formats és que no es facin per la cobertura mediàtica o les televisions. Qualsevol contacte que impliqui líders nacionals s'ha de preparar amb la màxima meticulositat", ha apuntat. Lavrov ha celebrat l'actitud de Trump, que considera que vol un resultat "a llarg termini, sostenible i fiable", i l'ha contrastat a la dels líders europeus. "Els europeus insistien que volen un alto el foc, i després d'això que seguiran proveint d'armes a Ucraïna", ha criticat.
Reunions de seguiment i garanties de seguretat
Després de les converses d'ahir de Washington, que totes les parts van descriure com un pas endavant, el mateix Zelenski ha explicat que Ucraïna i els seus aliats "ja estan treballant en les garanties de seguretat" necessàries per poder posar fi a la guerra. "Continuem la coordinació a escala de líders", ha dit Zelenski, que dilluns va confirmar una oferta per 90.000 milions de dòlars en compres d'armes als EUA a canvi de garanties de seguretat. Els líders europeus celebren els avenços, però alguns ja avisen que cal assolir un alto el foc.
La Coalició de Voluntaris –aliats d'Ucraïna– i els caps d'estat i de govern de la UE tracten en diverses trobades els resultats de la cita amb Trump. El primer ministre suec, Ulf Kristersson, ha advertit que el seu país és el cinquè donant d'ajuda a Ucraïna perquè és conscient de les "conseqüències directes de com acabi la guerra" per a Suècia. "La pressió a Rússia ha d'augmentar", ha avisat.
En un missatge a les xarxes, Zelenski ha agraït la "determinació i suport" dels seus aliats per acabar amb la guerra. "Farem tot el necessari per fer que el camí cap a la pau sigui una realitat a través d'aliances, amb garanties de seguretat i el coratge del poble ucraïnès", ha afirmat.
La UE crida a aturar la violència
Després de la trobada entre Trump, Zelenski i altres líders europeus, els dirigents de la Unió Europea s'han reunit per videoconferència per analitzar el resultat de la trobada. El president del Consell Europeu, António Costa, ha assegurat que la UE "dóna suport ferm al poble ucraïnès i al president Zelenski" i ha exigit que Rússia acabi "immediatament amb la violència". "Continuem donant suport als esforços cap a una pau justa i sostenible", ha assegurat a X. A la mateixa plataforma la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha explicat que la reunió de Washington ha permès "avançar les converses sobre garanties de seguretat per a Ucraïna, la fi del vessament de sang, les sancions i el retorn dels nens segrestats".
