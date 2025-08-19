Puigdemont evita fixar una data límit pel català a Europa i demana paciència perquè és un procés "lent"
Lamenta que el govern espanyol s'hi hagi "posat tard" però reconeix que sent "coses que no hauria pensat mai”
Gerard Vilà / Maria Garcia (ACN)
El president de Junts, Carles Puigdemont, ha evitat fixar una data límit en relació amb l'oficialitat del català a Europa, perquè es tracta d'un procés "lent". Puigdemont ha demanat "paciència" i ha deixat clar que ho "lluitaran fins al final". L'expresident de la Generalitat també ha lamentat que el govern espanyol s'hi hagi "posat tard", però reconeix que sent declaracions de ministres que no "hauria pensat mai".
Puigdemont també ha carregat contra el PP per "bloquejar" el futur del català al Parlament Europeu i considera que poder-lo parlar a la cambra europea és "molt més important" que al Congrés, on ja es pot fer "amb normalitat, sense que hagi passat res". Tot plegat en una conferència a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada.