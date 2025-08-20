Israel confirma que ha iniciat les accions preliminars i que les tropes ocupen els afores de la ciutat de Gaza
La decisió arriba després que Netanyahu enviés al matí l'ordre per mobilitzar 60.000 reservistes
ACN
El pla israelià per ocupar Ciutat de Gaza ha començat. El portaveu militar Effie Defrin ha confirmat aquest dimarts a la tarda que s'estan fent els primers passos per envair la zona. "Hem iniciat les accions preliminars i les Forces de Defensa d'Israel (FDI) ja ocupen els afores de la ciutat de Gaza. La Brigada Nahal i la 7a Brigada, sota el comandament de la 99a Divisió, operen sobre el terreny a la zona de Zeitoun", ha precisat en una compareixença pública. L'anunci arriba després que el govern de Benjamin Netanyahu hagi enviat al matí l'ordre per mobilitzar 60.000 reservistes per tirar endavant amb l'ocupació de la ciutat de Gaza.
A més, s'ha decidit ampliar el servei a 20.000 reservistes més que ja estaven en actiu i que ara hauran d'allargar la seva estada a l'exèrcit hebreu. La decisió s'ha pres "després de debats en profunditat sobre el volum de personal necessari" per continuar amb els plans del primer ministre Benjamin Netanyahu d'avançar en l'ocupació de la Franja. Les IDF apunten que la decisió ha estat aprovada pel ministre de Defensa, Israel Katz, "després que se li presentessin totes les implicacions". Així mateix, s'han enviat avisos a la població civil perquè es desplaci cap al sud de la Franja.
La decisió de mobilitzar els reservistes arriba després que Hamàs aprovés les bases per a un alto el foc, segons informava Al Jazeera, que implicaria una pausa dels combats de 60 dies i l'alliberament de la meitat dels ostatges que encara té en el seu poder. Per ara, Israel no ha respost a aquestes informacions, i tira endavant amb el seu pla per ocupar Gaza.
