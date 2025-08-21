Aranzels
Els Estats Units i la UE formalitzen l’acord que posa fi a la guerra comercial
Brussel·les i Washington posen negre sobre blanc els detalls d’un pacte polític que ha de frenar l’escalada aranzelària
Beatriz Ríos
Els Estats Units i la Unió Europea han fet oficial aquest dijous l’acord per escrit que tradueix el pacte polític al qual van arribar Donald Trump i Ursula von der Leyen durant una reunió a Escòcia el juliol passat i que posa fi a la guerra comercial entre els dos socis.
Gairebé un mes de negociació després, hi ha acord. Washington i Brussel·les han publicat aquest dijous el comunicat conjunt que posa negre sobre blanc els termes del pacte assolit per Trump i Von der Leyen, després de setmanes d’incertesa i renovades amenaces de la Casa Blanca.
El text no és legalment vinculant, sinó que haurà de ser traduït ara en decisions concretes per les dues parts. De moment, l’única que s’ha fet efectiva és l’ordre executiva que el 31 de juliol va confirmar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees.
El pacte
Aquesta declaració conjunta en realitat és només el principi. El text servirà de base perquè les dues parts continuïn les negociacions per fer efectiu el pacte i continuar avançant per enfortir les relacions comercials transatlàntiques. El valor del flux comercial entre els dos socis va ascendir a 1,68 bilions d’euros el 2024.
L’acord no ha agradat a moltes capitals que el consideren desequilibrat i poc sostenible en el temps. Brussel·les es defensa. Per a l’Executiu comunitari, el món abans dels aranzels de Trump no existeix. L’elecció era entre el 30% d’aranzels amb què amenaçava el president si no hi havia acord o el 15% pactat, que suposa una rebaixa substancial.
Fonts comunitàries apuntaven pocs dies després del pacte a Escòcia que, en les negociacions, l’elecció mai va ser entre un bon o un mal resultat, sinó fonamentalment entre una opció dolenta i una altra de menys dolenta. «I vam elegir la menys dolenta», van assegurar.