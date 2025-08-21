Israel avisa metges i organitzacions internacionals que es "preparin" per a l'evacuació "completa" de la ciutat de Gaza

L'ONU diu que es necessiten entre 500 i 600 camions d'ajuda humanitària diaris i alerta que les coses "empitjoraran"

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el ministre de Defensa, Israel Katz

ACN

Barcelona

L'exèrcit d'Israel està fent trucades a metges i organitzacions internacionals per demanar-los que es "preparin" per l'evacuació "completa" de la ciutat de Gaza. En concret, els militars urgeixen el personal mèdic i humanitari a desplaçar-se al sud per a poder atendre els pacients que arribin del nord en el marc dels atacs planejats pel govern de Benjamin Netanyahu per ocupar la ciutat.

L'Organització de les Nacions Unides (ONU) ja ha avisat que actualment es necessiten entre 500 i 600 camions diaris d'ajuda humanitària i que amb la intensificació de la guerra "les coses empitjoraran". "Les autoritats israelianes no permeten l'entrada d'ajuda suficient. Necessitem entrar ajuda a gran escala i distribuir-la de manera segura", reclama l'ONU.

