El conflicte del Pròxim Orient
Israel ja controla les portes de Ciutat de Gaza per executar el pla d’invasió
El Ministeri de Defensa mobilitza 60.000 reservistes després d’aprovar l’ofensiva militar per ocupar la capital
L’operació suposarà el desplaçament forçós al sud de la Franja d’un milió de palestins
Andrea López-Tomàs
Israel avança amb els seus plans per estendre el seu control sobre Gaza. El portaveu militar israelià Effie Defrin va afirmar ahir que "l’Exèrcit ja controla les portes de la ciutat de Gaza", en una compareixença per informar de l’inici de les operacions preliminars a la invasió total de la capital. El portaveu va explicar que dues divisions encerclaven la capital: las brigades de la 99, d’infanteria, estaven apostades al barri del sud de Zeitoun, mentre que equips de combat de la divisió 162, de blindats, esperaven a la localitat de Jabalia (al nord de Ciutat de Gaza). "Forces addicionals s’uniran als combats en el futur pròxim", va assegurar.
Hores abans, el ministre de Defensa, Israel Katz, havia aprovat el projecte de l’Exèrcit israelià per conquistar la capital de l’enclavament, on s’estima que al voltant d’un milió de palestins estan desplaçats després de gairebé dos anys d’ofensiva militar brutal. Uns 60.000 reservistes seran cridats a files, alhora que altres desenes de milers més estendran el seu actual servei durant almenys un altre mes.
"La decisió sobre les reserves es va prendre després d’un profund debat sobre la quantitat d’efectius necessaris per a la continuació del combat i la va aprovar el ministre Defensa després de presentar-li totes les implicacions", va dir l’Exèrcit israelià en un comunicat. "A més, 20.000 reservistes que ja han sigut cridats a files rebran una notificació que estén les seves ordres actuals", va declarar. Després de 22 mesos de guerra a la Franja, desenes de soldats han expressat la seva oposició a continuar servint a les files israelianes, dominats per l’esgotament.
Nom bíblic
El pla aprovat per Katz i presentat pel cap d’Estat Major de l’Exèrcit, Eyal Zamir, ha sigut batejat com a Carros de Gedeó II. La primera operació amb aquest mateix nom bíblic es va iniciar el mes de maig passat, i tenia l’objectiu de prendre el control de la Franja. Fa referència a Gedeó, un jutge de l’Antic Testament que, amb l’ajuda de Jahvè, va liderar de manera exitosa una força israelita contra un exèrcit madianita, un poble àrab enemic d’Israel. En l’actualitat, aquest pla inclou les projeccions per allotjar els residents de Ciutat de Gaza al sud de l’enclavament i el seu trasllat a l’inici de l’ofensiva. "Una vegada finalitzada l’operació, Gaza canviarà i ja no tindrà el mateix aspecte que abans", segons el mateix Katz.
Diversos alts funcionaris de l’Exèrcit israelià han confirmat que s’espera que els combats continuïn fins a l’any vinent. Uns 130.000 reservistes han sigut cridats a files. Almenys 60.000 d’ells van ser reclutats ahir, alhora que el servei de reserva de 70.000 més s’estendrà aproximadament un mes. Les autoritats militars han informat que es preveuen dues cridades a files massives més al novembre i principis del 2026.
Les famílies dels ostatges han expressat la seva oposició a l’expansió de la violència a l’enclavament, que posaria en risc la vida dels captius i de milers de soldats més, i, per això, fa setmanes que es manifesten i que exigeixen un acord integral que garanteixi el seu alliberament. "En Carros de Gedeó I, 41 soldats van morir i desenes van resultar ferits; centenars, si no milers, van quedar amb ferides mentals, i els ostatges van haver de patir i morir de fam durant uns mesos més als túnels de Gaza, per a la supervivència del [primer ministre] Netanyahu", va denunciar Yehuda Cohen, pare del soldat segrestat Nimrod Cohen.
El 8 d’agost, el gabinet de seguretat israeliana va aprovar la presa d’aquesta urbs, la més gran dels territoris palestins. Per aconseguir aquest territori, haurien d’expulsar de manera forçosa gairebé un milió de civils. Des d’aleshores, els caces i tancs israelians han anat aplanant el terreny per als seus soldats, amb atacs i operacions preliminars a la zona. L’Exèrcit israelià va afirmar que el pla es presentarà al Govern avui i que s’espera que cinc divisions participin en l’ofensiva, juntament amb la divisió de Gaza.
Enèsim desplaçament
Molts palestins ja han emprès l’enèsim desplaçament per salvar la vida. "Tenim testimonis de persones que diuen que Israel està destruint blocs de pisos allà, assegurant-se que aquestes àrees es convertiran en un erm sense vida que serà inhabitable", va informar el periodista Tareq Abu Azzoum, del mitjà qatarià Al-Jazeera des de Deir al-Balah, al centre de Gaza.
Els periodistes palestins al terreny alerten que l’estratègia de l’Exèrcit israelià és acorralar la gent dins de Ciutat de Gaza per aïllar-la de la zona nord alhora que les tropes avancen cap a Jabalia. Gran part dels gazatins de la gran urbs s’estan desplaçant a l’oest de la ciutat, una zona superpoblada, amb escassetat de recursos i sense accés a aigua potable.
En l’última jornada, van morir 56 palestins, 22 dels quals eren sol·licitants d’ajuda, i tres més van morir d’inanició, segons el Ministeri de Salut de Gaza. La guerra d’Israel contra Gaza ha matat almenys 62.122 persones.
