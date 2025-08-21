Netanyahu aprova els plans per ocupar la ciutat de Gaza i ordena començar negociacions per posar fi a la guerra

El primer ministre torna a exigir l'alliberament dels ostatges

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el ministre de Defensa, Israel Katz

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el ministre de Defensa, Israel Katz / Kobi Gideon / Oficina del Primer Ministre d'Israel

ACN

Barcelona

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha aprovat els plans per ocupar la ciutat de Gaza i, en paral·lel, ha ordenat començar negociacions per posar fi a la guerra. En declaracions durant la seva visita a la divisió de l'exèrcit a Gaza, ha explicat que s'ha desplaçat allà per aprovar els plans que l'exèrcit li ha presentat a ell i al ministre de Defensa per controlar Gaza i derrotar Hamàs.

"Valoro molt la mobilització dels soldats de la reserva i, per descomptat, de l'exèrcit regular per a aquest objectiu vital", ha dit. A més, ha anunciat que ha donat l'ordre d'iniciar negociacions de forma immediata per a l'alliberament dels ostatges i "per posar fi a la guerra en condicions acceptables per a Israel".

"Aquestes dues coses, la derrota de Hamàs i l’alliberament de tots els nostres ostatges, van de la mà", ha afegit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
  2. Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
  3. Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
  4. «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
  5. L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
  6. ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
  7. La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
  8. Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles

Agraïment i reconeixement en l'emotiu comiat a l'activista manresà Víctor Feliu

Agraïment i reconeixement en l'emotiu comiat a l'activista manresà Víctor Feliu

Netanyahu aprova els plans per ocupar la ciutat de Gaza i ordena començar negociacions per posar fi a la guerra

Netanyahu aprova els plans per ocupar la ciutat de Gaza i ordena començar negociacions per posar fi a la guerra

Solsona presenta la imatge gràfica i la programació de la Festa Major 2025

Solsona presenta la imatge gràfica i la programació de la Festa Major 2025

El Museu de Manresa ingressa obres de l’artista Francesc Arola

El Museu de Manresa ingressa obres de l’artista Francesc Arola

María Vetican, veterinària, adverteix sobre el perill d'aquesta planta per als gossos: «La meva por més gran com a veterinària»

María Vetican, veterinària, adverteix sobre el perill d'aquesta planta per als gossos: «La meva por més gran com a veterinària»

Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa

Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa

Un tribunal anul·la la multa d'uns 500 milions de dòlars a Trump i la seva família per frau

Un tribunal anul·la la multa d'uns 500 milions de dòlars a Trump i la seva família per frau

La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»

La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
Tracking Pixel Contents