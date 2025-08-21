Netanyahu aprova els plans per ocupar la ciutat de Gaza i ordena començar negociacions per posar fi a la guerra
El primer ministre torna a exigir l'alliberament dels ostatges
ACN
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha aprovat els plans per ocupar la ciutat de Gaza i, en paral·lel, ha ordenat començar negociacions per posar fi a la guerra. En declaracions durant la seva visita a la divisió de l'exèrcit a Gaza, ha explicat que s'ha desplaçat allà per aprovar els plans que l'exèrcit li ha presentat a ell i al ministre de Defensa per controlar Gaza i derrotar Hamàs.
"Valoro molt la mobilització dels soldats de la reserva i, per descomptat, de l'exèrcit regular per a aquest objectiu vital", ha dit. A més, ha anunciat que ha donat l'ordre d'iniciar negociacions de forma immediata per a l'alliberament dels ostatges i "per posar fi a la guerra en condicions acceptables per a Israel".
"Aquestes dues coses, la derrota de Hamàs i l’alliberament de tots els nostres ostatges, van de la mà", ha afegit.
