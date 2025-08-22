Almenys 18 morts i desenes de ferits en 2 atemptats dels clans de la droga a Colòmbia
El president Petro ha fet una crida a redoblar els esforços per neutralitzar les bandes de narcotraficants i exguerrillers que no van acceptar l'acord de pau del 2016
Abel Gilbert
"Avui ha estat un dia de mort en moltes regions del país", ha lamentat el president colombià, Gustavo Petro, després d'un doble atemptat que deixa un balanç provisional d'almenys 18 morts i desenes de ferits. Un dels atacs s'ha produït després que explotés un camió a les afores d'una seu militar a Cali, provocant la mort d'almenys sis persones, totes civils, i prop de 60 ferits. Paral·lelament, un dron ha abatut un helicòpter policial i han mort almenys 12 persones al nord-est d'Antioquia. Petro no en té cap dubte: darrere d'aquests episodis hi ha el narcotràfic i una de les anomenades "dissidències" de les FARC que no van signar l'acord de pau del 2016 i que es dediquen a assetjar l'Estat i al negoci del narcotràfic.
Des de la mateixa ciutat de Cali, el mandatari ha difós la fotografia d'un dels presumptes responsables de l'atemptat perpetrat als voltants de la base aèria. El seu autor pertanyeria al que s’anomena Estat Major Central. "Aquest és un dels presumptes responsables de l'atemptat a Cali amb camió bomba, capturat per la comunitat al lloc dels fets. És àlies Sebastián i pertany a les estructures de l'EMC, dirigides per àlies Marlon, subordinat a la ‘Junta del Narcotràfic’."
L’altre atac, va dir, és una "reacció" a dos cops que va patir la columna que dirigeix Carlos Patiño, un exinsurgent qualificat de "narcoterrorista" per l’alcalde de Cali, Alejandro Eder.
La consternació de Petro era evident, no només per les víctimes mortals sinó també per les enormes dificultats que travessa el seu pla de "pau total". El president va demanar "a l’Estat colombià i, en general, al món, als Estats nacionals, que la Junta del Narcotràfic i les seves bandes, les dissidències d’Iván Mordisco, la Segona Marquetalia i el Clan del Golf, siguin considerades organitzacions terroristes, perseguibles a qualsevol lloc del planeta Terra, inclosa Bogotà".
També va anunciar que demanarà a l’Agència de Defensa Jurídica de l’Estat que, "paral·lelament i d’acord amb l’Estatut de Roma", iniciï "un procés contra els dirigents armats d’aquestes bandes i els integrants de la Junta del Narcotràfic a escala mundial". Haurien de ser acusats per "delictes contra la humanitat comesos sistemàticament a Colòmbia".
El ministre de Defensa, Pedro Sánchez, va confirmar després que darrere dels dos tràgics esdeveniments hi ha les "dissidències" de les FARC que comanda Mordisco. L’atac, va afegirCOLÒMB Sánchez, "mai no tindrà justificació".
L’alcalde Eder va ordenar militaritzar Cali i reforçar la presència de la Policia a les entrades i sortides de la ciutat. "Tots els organismes de seguretat de l’Estat estan desplegats per protegir la vida dels caleños".
