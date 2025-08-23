Zoom
El videojoc sexista que arrasa en vendes a la Xina: "La venjança contra les caçafortunes"
El joc «La venjança contra les caçafortunes», rebatejat més tard com a «Simulador de frau emocional», fomenta la polèmica al presentar els homes com a víctimes del materialisme femení
Adrián Foncillas
Pangmao o Gat Gras, un exitós jugador online, es va llançar al riu Iangtsé després que la seva nòvia trenqués amb ell. El cas es va viralitzar al transcendir la vida espartana de Pangmao i les periòdiques transferències dels seus guanys a la seva parella. De poc va servir que la investigació policial ho desmentís poc després. A la Xina ella representa encara la perfídia femenina i ell serà per sempre l’exímia víctima del que al país es coneix com a «esquarterar el porc»: la manipulació emocional per esprémer la cartera de l’incaut.
De les cendres de Pangmao ha nascut un any després el videojoc de què tothom parla. Als seus programadors no els sobra subtilesa. L’han anomenat La venjança contra les caçafortunes i pretén evitar més pangmaos. «¿Qui va matar l’amor? Les caçafortunes el van matar», es publicita. El joc arrenca amb un déjà-vu. El protagonista és un missatger a punt de llançar-se al buit després d’un ruïnós idil·li. Però aquest decideix reciclar-se en empresari per ajustar comptes amb el gènere descrit com a enemic.
Navega entre cinc glamuroses dones que enllacen sentències com «si vols saber si un home t’estima, mira quant gasta en tu» o «és més obedient que un gos». Són vuit hores de gravacions, amb 38 finals possibles i l’objectiu de salvar el cor i el moneder.
Èxit de vendes
El joc va entrar en la llista dels deu més descarregats només en dies, superant sòlids referents com El mite Blanc: Wukong, i acumula un 96% de crítiques positives. Darrere hi ha una de les petites companyies independents bolcades al cèlebre gènere dels simuladors d’idil·lis. Són, com els peluixos o les mascotes, una via de fuga del rigor quotidià sense l’enuig de socialitzar. Al seu argument inèdit la companyia va afegir el preu, tot just 33 iuans (uns quatre euros), perquè «cada jugador nou és potencialment una víctima menys del frau». El joc, de fet, va ser rebatejat dies després com a «Simulador de frau emocional».
¿És misogin o educa contra l’estafa? ¿Persevera en el clixé de la dona entabanadora o denuncia la seva avarícia? Els homes ho han aplaudit des de les xarxes com una eficaç arma d’autodefensa. No abunden els assumptes en què la premsa es permeti la divergència com en aquest.
El diari Beijing Youth Daily aplaudeix la seva defensa de l’amor racional i la seguretat emocional. En un editorial republicat per Xinhua, l’agència nacional de notícies, assegurava: «A través d’històries interactives, el joc desemmascara trampes de la vida real com el frau sentimental, les relacions manipulatives o la coerció econòmica, i converteix l’experiència lúdica en una brillant i impactant lliçó contra l’engany.»
A la cantonada oposada, un diari de la província central de Hubei, qualificava el joc de misogin: «L’argument és ple de cosificacions de la dona i redueix un problema social complex a una guerra de gèneres en la qual la dona simbolitza el frau».
Bici, rellotge i màquina de cosir
La polèmica mostra l’ansietat de molts homes en aquests temps d’incerteses, economia minvant i guerres comercials. A la Xina maoista el partit proveïa de casa i feina, i per al matrimoni, més relacionat tradicionalment amb les possessions que amb l’amor, n’hi havia prou amb els «tres elements essencials» de la llar: una bicicleta, un rellotge i una màquina de cosir. Avui els pares encara desaproven que els seus fills pugin a l’altar sense una casa en propietat i els preus immobiliaris no ho posen fàcil. El costum continua col·locant la càrrega sobre l’home i no escassegen els que se senten com «moneders errants».
En algunes zones rurals encara funciona el dot, cosa que suposa una càrrega inassumible per al pretendent. El joc remarca tares socials com la importància dels diners en l’actualitat, la bretxa entre pobres i rics o la dificultat de molts homes per tenir xicota. La Xina pateix el desequilibri més gran del món: 120 homes per cada 100 dones. No hi ha esposes per a tothom i la societat jutja oprobiós el solter de trenta anys.
Sobre el materialisme o el culte als diners que ha rellevat els seculars valors confucians es discuteix cíclicament a la Xina. El debat va arribar a la seva cúspide amb un vell programa televisiu de cites que es publicitava com una calador d’amor però que cada setmana deixava perles de pragmatisme. «Prefereixo plorar en un BMW que somriure al seient posterior de la teva bicicleta», va informar una jove al seu pretendent. La frase encara se sent 15 anys després. Un altre concursant, que es coneixia la cançó, va arribar al plató amb un resguard bancari i les claus dels seus tres esportius. I el Govern va prohibir els comentaris cruels i humiliants de les dones.
Cap era tan llenguallarga com la «dona BMW», epítom de l’obsessiva caçafortunes, vilipendiada sense misericòrdia a la xarxa i sense cap aplaudiment per aquesta brutal honestedat que avui exhibeixen les protagonistes del joc.
