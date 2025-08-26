Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
Matilde Muñoz, de 72 anys, va ser vista per última vegada el passat 1 de juliol: "En dos mesos no han fet res"
Xavier Peris
Matilde Muñoz, de 72 anys, ha dedicat la seva vida a viatjar, tant per feina, com a hostessa de la desapareguda companyia aèria Spantax, com per plaer. Durant molts anys va viure a Palma, on va comprar un apartament, però en l'actualitat passava gairebé tot el seu temps en diversos països del Sud-est Asiàtic, especialment l'Índia, Tailàndia i Indonèsia. Va ser en aquest últim país, a la paradisíaca illa de Lombok, a l'est de Bali, on va ser vista per última vegada el passat 1 de juliol. Els seus afins van donar l'avís d'alarma quan va deixar de contestar a les seves trucades i missatges: "Matilde mai s'aniria sense avisar. Això no és normal". Van presentar una denúncia a Espanya i han pressionat a l'ambaixada espanyola a Tailàndia, la qual cosa ha impulsat la recerca. Les seves sospites se centren en alguns dels empleats de l'hotel en el qual s'allotjava, que van dir que havien rebut un missatge de la dona dient que s'havia anat a Laos, encara que la Policia indonèsia ha confirmat que no ha sortit de l'illa.
"En dos mesos no han fet res, i quan trucaven els familiars per preguntar els tractaven de mala gana, com si els molestéssim". Amistats de Matilde Muñoz s'han mostrat molt crítics amb l'Ambaixada d'Espanya al país asiàtic, i especialment amb la cònsol, a la qual acusen d'haver-se desentès del cas durant tot aquest temps.
La primera alerta sobre la seva desaparició la va donar la seva amiga Olga Marín Calonge el 28 de juliol en la comissaria de Sant Feliu de Guíxols.
La Policia indonèsia va dir aquest dilluns que no ha interrogat encara a cap sospitós per la desaparició de Matilde i que la recerca continua. "No s'ha interrogat a cap sospitós. Continuem investigant", va dir per telèfon a EFE el cap de la unitat de recerca criminal de la Policia de Lombok Occidental, Lalu Eka Arya Mardiwinata, que porta el cas de Muñoz, i que no va revelar si considera que pugui tractar-se d'un crim.
La Policia indonèsia va iniciar una recerca per la desaparició de Muñoz el 13 d'agost, després que l'Ambaixada d'Espanya al país sol·licités ajuda per carta, i dimarts passat va ampliar la seva cerca a ports i a l'aeroport de l'illa, situada 210 quilòmetres a l'est de la turística Bali.
L'espanyola va ser vista per última vegada al començament de juliol per personal de l'hotel on s'allotjava a Lombok, segons van dir aquests a la Policia, mentre el cercle íntim de l'espanyola assegura que no saben res d'ella des de finals de juny.
L'Organització Internacional de Policia Criminal (Interpol) ha emès una notificació groga -una alerta policial mundial sobre una persona desapareguda que es publica per ajudar en la seva localització- sobre el cas de Muñoz.
Nascuda a Ferrol (La Corunya) el 1952 i establerta a Mallorca, la dona, jubilada i qui passava llargues temporades viatjant per Àsia, va arribar a Lombok al juny i es va allotjar a l'hotel Bumi Aditya.
A l'hotel van afirmar haver-la vist per última vegada el 2 de juliol i que aquell dia va pagar i va ampliar la seva estada fins al dia 20 del mateix mes. També van afirmar a la Policia que els va enviar un missatge dient que estava a Laos el dia 6 de juliol. "El dia 5 de juliol, el personal de l'hotel em va dir que Matilde no havia tornat des del 2 de juliol. Li vaig enviar un missatge de WhatsApp, però no el va rebre. Va ser només el dia 6 (de juliol) quan va contestar dient que estava a Laos. Ja no li vaig escriure més", va afegir llavors.
No obstant això, les autoritats d'Immigració d'Indonèsia han descartat que Muñoz hagi sortit del país, mentre el cercle íntim de l'espanyola no creu que aquell missatge provingués d'ella.
