El conflicte del Pròxim Orient
Un doble bombardeig israelià sobre un hospital de Gaza causa 21 morts
Entre les víctimes de l’atac a Khan Yunis hi ha cinc periodistes que es refugiaven a les instal·lacions mèdiques
Onze persones més moren de fam a l’enclavament palestí
L’atac es va dirigir a un replà que feien servir habitualment els reporters per fer connexions en directe
Andrea López-Tomàs
Primer va caure una bomba. Després, una altra. En només uns segons, els impactes d’un dron israelià van arrabassar la vida a almenys 21 palestins a l’hospital Nasser de Gaza, a la meridional ciutat de Khan Yunis. Entre les víctimes mortals es ploren cinc periodistes assassinats més. Tant els corresponsals com els pacients i centenars de persones s’estaven allotjant al complex mèdic, protegit pel dret internacional humanitari.
Entre els professionals de la informació assassinats es troben Hossam al-Masri, que treballava per a l’agència de notícies britànica Reuters; Mohammed Salama, que informava el públic del canal qatarià Al-Jazeera; Mariam Abu Daqa, reportera i fotògrafa per a diferents mitjans de comunicació com el diari britànic The Independent en la seva versió en àrab o l’agència de notícies nord-americana Associated Press, i Moaz Abu Taha, periodista de la cadena nord-americana NBC Network. Hores després, Ahmed Abu Aziz, que treballava amb la Quds Newtwork i altres mitjans de comunicació, va sucumbir a les ferides causades per l’atac del matí.
L’oficina de mitjans del Govern de Gaza xifra en 246 els periodistes i treballadors de mitjans morts per Israel. A aquesta violència sense precedents contra els informadors locals, se suma la prohibició de les autoritats israelianes de permetre l’entrada a la premsa internacional a l’enclavament. A més, ahir, l’Exèrcit israelià va matar un sisè periodista per un tret a la zona d’Al-Mawasi, al sud de Gaza. Es tracta de Hassan Douhan, que treballava per al diari palestí Al-Hayat. L’atac contra l’hospital Nasser d’ahir va apuntar a l’últim replà d’una escala d’incendis que, segons van informar col·legues periodistes a Efe, era utilitzat habitualment per reporters de mitjans internacionals per fer retransmissions en directe.
Des d’allà dalt, la connexió elèctrica i d’internet era més bona i tenia una àmplia panoràmica de la devastació provocada per l’Exèrcit israelià en aquests 22 mesos d’ofensiva, que ha matat més de 62.740 palestins i n’ha ferit desenes de milers més.
Uns instants després, el segon atac es va donar "a l’arribada de les ambulàncies per rescatar els ferits i morts", segons un comunicat del Ministeri de Sanitat gazatí. Aquest segon bombardeig va ser registrat per la televisió egípcia Al Ghad, que estava retransmetent les tasques de rescat del personal de la Defensa Civil palestina. En les imatges, es poden veure cinc persones enfilades a l’últim pis d’una escala d’incendis, entre les quals es reconeix almenys un periodista i dos rescatistes, que van ser impactats de ple. La Defensa Civil va informar de la mort del "bomber Imad Abdel Hakim Al-Shaer" i que "uns set membres més de l’equip de Khan Yunis van resultar ferits mentre intentaven rescatar els ferits i recuperar els morts".
Feina d’elevat risc
Des del principi de l’ofensiva israeliana el passat 7 d’octubre, ser periodista s’ha convertit en una feina d’elevat risc a la Franja. El món encara segueix commocionat per l’atac israelià del passat 10 d’agost contra la botiga on vivien diversos periodistes al costat de l’hospital Al-Shifa, que en va matar sis d’ells, entre els quals el popular reporter d’Al-Jazeera Anas al-Sharif.
Després de confirmar que les seves tropes havien portat a terme un atac a la zona, el cap d’Estat Major israelià, Eyal Zamir, va ordenar obrir una investigació immediata. "Les Forces de Defensa d’Israel lamenten qualsevol mal a civils no involucrats i de cap manera dirigeixen atacs contra periodistes", va assegurar.
"¡Trenquin el bloqueig! ¡Imposin un embargament d’armes! ¡Imposin sancions!", va exigir la relatora especial de les Nacions Unides per als territoris palestins, Francesca Albanese. Entre ahir i diumenge, van morir 58 persones i 308 més van resultar ferides, d’acord amb el Ministeri de Salut gazatí. Unes 28 víctimes mortals i 184 dels ferits eren sol·licitants d’ajuda.
A més, també durant aquest període, es va sobrepassar la xifra de 300 morts per inanició a tot l’enclavament, després de la mort d’11 persones, inclosos dos nens. D’aquestes 300 víctimes a Gaza, 117 són infants. Divendres passat, la Classificació Integrada de les Fases de la Seguretat Alimentària (CIF) i l’ONU van confirmar per primera vegada que s’està produint una fam a la Ciutat de Gaza.
