EUA
Trump redobla el seu atac a la independència de la Fed i acomiada la governadora de la Reserva Federal Lisa Cook
L’Administració del president d'Estats Units ha estat acusant Cook de mentir en demanar el 2021 hipoteques per a dues propietats i descriure totes dues com la residència principal
Idoya Noain
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha redoblat el seu atac a la independència de la Reserva Federal i aquest dilluns va anunciar, mitjançant un missatge en la seva xarxa social, que retira del seu càrrec Lisa Cook, una de les governadores del banc central nord-americà, que va ser nomenada per Joe Biden i a la qual ha dirigit acusacions de frau en unes sol·licituds hipotecàries.
Trump va anunciar la seva decisió, sense precedents i d’efecte immediat, penjant a Truth Social a les vuit de la tarda de Washington (les dues de la matinada a Espanya) la carta que ha enviat Cook. La legalitat de la seva decisió, no obstant, és dubtosa.
«El poble nord-americà ha de tenir total confiança en l’honestedat dels membres encarregats de marcar la política i supervisar la Reserva Federal. En vista de la seva conducta fraudulenta i possiblement criminal en un assumpte financer, no poden tenir, i jo no tinc, aquesta confiança en la seva integritat», va escriure.
Campanya d’assetjament
L’Administració de Trump, i concretament el responsable de l’agència federal de finançament de l’habitatge, Bill Pulte, han estat acusant Cook de mentir al demanar el 2021 hipoteques per a dues propietats i descriure totes dues com la residència principal. Pulte va instar la fiscal general, Pam Bondi, a investigar Cook i va referir el seu cas al Departament de Justícia, que ha obert una investigació.
Cook, la primera dona negra que ha servit en la junta de governadors de la Fed, es va defensar de les acusacions i va dir que, tot i que es prendria seriosament els dubtes plantejats sobre el seu historial financer, no pensava dimitir sota pressió «per qüestions plantejades en un tuit». Divendres Trump havia dit que l’acomiadaria si no dimitia.
El mandatari ha passat els últims mesos endurint la pressió sobre la Reserva Federal i el seu president, Jerome Powell, criticant que el banc central no hagi rebaixat els tipus d’interès, una decisió de política monetària que ajudaria a pal·liar els efectes de la seva guerra comercial amb aranzels.
Capítol perillós i de legalitat dubtosa
Amb l’acomiadament de Cook, el republicà obre un capítol perillós amb el potencial de tenir conseqüències molt greus per a la confiança als EUA, un dels principals actius per al país, ja que la Fed ha de funcionar com un operador políticament independent.
L’autoritat del president per fer aquest pas és, en qualsevol cas, qüestionable. Cook va ser nominada per Biden i confirmada pel Senat i no està imputada ni condemnada. Podria desafiar el seu acomiadament i obrir una lluita en els tribunals, clau per dirimir l’autoritat de Trump sobre la Fed.
El president cita en la carta que ha enviat a Cook l’estatut segons el qual els membres de la junta de la Fed només poden ser «retirats amb causa pel president», però afegeix un matís que no està en aquest estatut: «a la meva discreció».
El cas es podria acabar decidint al Tribunal Suprem, on, tot i que la majoria conservadora al maig va reconèixer a Trump autoritat per acomiadar líders d’altres agències independents, també va mostrar la seva opinió que el cas de la Fed era diferent. En aquesta decisió, els magistrats van definir el banc central com «una entitat gairebé privada i d’estructura única».
Ja dos dels set governadors de la junta nomenats per Trump han advocat per una retallada dels tipus d’interès com les que busca el president. La retirada d’un altre dels membres li ha permès nominar un dels seus assessors econòmics, Stephen Miran, que encara ha de ser confirmat pel Senat. L’acomiadament de Cook li permetria nomenar un quart membre. La junta de governadors i el president de la Fed (que és també president de la Fed de Nova York) són els vuit membres permanents del Comitè Federal de Mercat Obert que adopta la política monetària de la Fed. En aquest comitè voten, a més d’aquests vuit membres permanents, de manera rotatòria, 4 dels 11 governadors de bancs centrals regionals. .
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola