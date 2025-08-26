Reunió bilateral a la Casa Blanca
Trump lloa el líder de Corea del Nord mentre rep el sud-coreà
"M’agrada molt Kim Jong-un", declara el republicà sobre el dictador de Pyongyang
Idoya Noain
La sintonia de Donald Trump amb líders autoritaris i la manera única de fer diplomàcia del president dels Estats Units van tornar a exposar-se ahir. El mateix dia en què rebia per a una reunió bilateral el president de Corea del Sud, Lee Jae-myung, Trump va preparar el terreny d’aquesta reunió amb un missatge a les xarxes socials que disparava les pors de tensió i enfrontament amb el seu convidat. Tot i que aquest xoc va quedar sol en una provocació, en part per l’estratègia de Lee de lloar repetidament el seu amfitrió, Trump es va dedicar repetidament a destacar la seva bona relació no ja amb el seu convidat, sinó amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un.
"Se suposa que no ho he de dir però m’agrada molt, ens avenim", va dir Trump sobre el dictador de Pyongyang. "Estic desitjant que ens reunim (...). Passarà en algun moment i ho estic desitjant", va declarar en compareixença al Despatx Oval.
"Va ser molt bo amb mi", va dir amb referència a dues trobades que va tenir amb Kim en el seu primer mandat. "¿S’adonen que des que estic en el càrrec no hem tingut problemes amb ell?", va afegir Trump, que va reconèixer la capacitat armamentística de Pyongyang però també va afirmar que si Hillary Clinton hagués guanyat el 2017 "hi hauria hagut una guerra nuclear". "No la tindrem, una vegada passi (la guerra), s’ha acabat tot", va dir.
Ja assegut amb Lee per a la reunió bilateral, el sud-coreà es va passar tota la roda de premsa alimentant l’ego de Trump i buscant impulsar per a ell un paper negociador de pau entre les dues Corees.
