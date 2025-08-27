Dos nens morts i 17 ferits en un tiroteig en una escola catòlica de Minneapolis
Redacció
Dos nens han mort aquest dimecres en un tiroteig a l’escola catòlica de primària de Minneapolis, segons ha informat el cap de la policia de la ciutat, Brian O’Hara. A més, altres 14 menors i tres adults han resultat ferits. Els nens morts tenien vuit i deu anys. Altres dos ferits es troben en situació crítica. També ha mort l’autor dels trets. El tiroteig ha tingut lloc a l’escola de l’Anunciació, a prop de Diamond Lake Road. Els alumnes de preescolar fins a vuitè curs acabaven de tornar a les classes per a un nou curs escolar el passat dilluns i es disposaven a assistir a un servei religiós.
El tirador, un home, vestia de negre i portava un rifle, una pistola i una escopeta, que han estat utilitzades. Es desconeix si disposava de permís d’armes. El cap de policia Brian O’Hara ha assegurat que el tirador actuava sol, tenia poc més de 20 anys i no tenia antecedents penals. O’Hara ha dit que la policia creu que va disparar amb les tres armes.
El president Donald Trump ha dit en una publicació a Truth Social que ha estat informat sobre el “tràgic tiroteig” i que la Casa Blanca continua monitoritzant la situació. El governador Tim Walz ha qualificat el tiroteig d’“horrible”. El govern de la ciutat de Minneapolis ha informat que el tirador ha estat “contingut” després d’un breu tiroteig a l’escola de l’església, sense que existís una “amenaça activa” per als residents.
Walz ha dit a les xarxes socials que ha estat informat sobre el tiroteig. “Estic pregant pels nostres nens i mestres, la primera setmana de classes dels quals s’ha vist entelada per aquest horrible acte de violència”, ha escrit Walz a X.
El centre, que abasta des de preescolar fins a vuitè curs, tenia programada una missa per a tota l’escola a les 8:15 h d’aquest dimecres, segons la seva pàgina web. Dilluns va ser el primer dia de classes, i fotos d’aquell dia a les xarxes socials mostren alumnes amb uniformes verds saludant-se als aparcaments de bicicletes, somrient a la càmera i asseguts junts.
El tiroteig ha estat l’últim d’una sèrie de tiroteigs mortals a la ciutat en menys de 24 hores. Una persona va morir i altres sis van resultar ferides en un tiroteig ocorregut dimarts a la tarda davant d’una escola secundària a Minneapolis. Hores més tard, dues persones van morir en altres dos tiroteigs a la ciutat.
