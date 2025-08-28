Batalla institucional
La governadora de la Reserva Federal Lisa Cook demanda Trump per intent d’acomiadament
L’enfrontament va esclatar després que el director de l’Agència Federal de Finançament de la Vivenda, Bill Pulte, al·legués a les xarxes socials que Cook va mentir en les sol·licituds de préstec del 2021 per a dues propietats
Redacció
La governadora de la Reserva Federal dels Estats Units Lisa Cook va presentar aquest dijous una demanda contra la decisió del president Donald Trump d’acomiadar-la del seu càrrec, un moviment que va escalar dràsticament els esforços del mandatari per controlar el banc central. «Aquest cas impugna l’intent il·legal i sense precedents del president Trump de destituir la governadora Cook de la seva posició, cosa que, si es permetés, seria el primer cas del seu tipus en la història de la Junta de Governadors de la Fed, es llegeix en els documents judicials.
Durant mesos, el mandatari ha demanat al banc que retalli dràsticament les taxes d’interès, criticant repetidament el president de la Fed, Jerome Powell, per arribar «massa tard» i qualificant-lo d’«imbècil». No obstant això, els responsables de la política monetària han mantingut estables els tipus d’interès mentre supervisen els efectes dels aranzels de Trump sobre els preus. En cas de destituir Cook, el president podria afegir una nova veu a la junta de govern de la Fed per intentar influir en les taxes d’interès al seu favor.
Cook ha sol·licitat al jutge que emeti ràpidament una ordre que bloquegi la seva destitució mentre el cas avança. La demanda suposa una important escalada del creixent enfrontament entre la Casa Blanca i la Reserva Federal, que s’ha resistit a les exigències de Trump d’abaixar les taxes d’interès. El president de la Reserva Federal també s’ha resistit a les exigències del president que renunciï.
La llei de la Reserva Federal
L’acomiadament de Cook «subvertiria la llei que regula la Reserva Federal, que exigeix explícitament que es demostri una ‘causa’ per a la destitució d’un governador, una cosa que no passa amb una acusació sense fonament sobre les sol·licituds d’hipoteques privades presentades per la governadora Cook abans de la seva confirmació al Senat», segons la demanda. Les fallades del cas en els pròxims dies i setmanes podrien augmentar la preocupació dels inversors que les accions del president soscavin la independència del banc central, una premissa fonamental dels mercats nord-americans que sustenta les qualificacions creditícies del país.
Cook va presentar la demanda dies després que Trump li escrigués una carta, publicada a les xarxes socials, en la qual informava de la seva destitució immediata a causa de la seva «conducta enganyosa i potencialment delictiva en matèria financera». Cook no ha sigut investigada formalment ni acusada de cap delicte.
L’enfrontament va esclatar després que el director de l’Agència Federal de Finançament de la Vivenda, Bill Pulte, al·legués a les xarxes socials que Cook va mentir en les sol·licituds de préstec del 2021 per a dues propietats –a Michigan i Geòrgia– a l’afirmar que utilitzaria cada propietat com la seva residència principal per obtenir condicions de préstec més favorables. Pulte va explicar que les sol·licituds es van presentar amb dues setmanes de diferència. La demanda al·lega que el presumpte frau hipotecari va ocórrer abans de la seva confirmació al Senat i que no se li va donar l’oportunitat de respondre a les acusacions abans que Pulte remetés l’assumpte a una investigació penal.
Cook va sol·licitar al jutge que anul·lés el suposat acomiadament de Trump i que emetés una sentència que confirmés la seva condició de membre actiu de la Junta de Governadors de la Reserva Federal. També sol·licita una declaració del tribunal que declari que «una acusació infundada de frau hipotecari abans de la confirmació d’un governador no és causa de destitució segons la llei de la Reserva Federal».
Causa, o no
El cas podria dependre de si un jutge està d’acord que Trump té «causa» segons la llei nord-americana per acomiadar Cook. L'article 10 de la Llei de la Reserva Federal, la llei de 1913 que regeix el banc central, estableix que els membres de la Junta de Governadors de la Reserva Federal poden ser "destituïts amb causa", tot i que l’estatut no especifica exactament què significa «causa».
Les lleis que sí descriuen "amb causa" generalment defineixen el terme com abastant tres possibilitats: ineficiència; incompliment del deure; i malversació, és a dir, irregularitats, en el càrrec. No està gens clar que les acusacions hipotecàries contra Cook siguin suficients per complir aquest requisit. Encara no s’ha dut a terme una investigació formal i no se li han imputat càrrecs, i molt menys se l’ha condemnat.
La mesura de Trump contra Cook és l’última d’una sèrie d’esforços de la seva Administració per augmentar l’escrutini legal de les figures demòcrates, a més de pressionar el banc central. S’han presentat acusacions similars de frau hipotecari contra el senador de Califòrnia Adam Schiff i la fiscal general de Nova York Letitia James, dos crítics d’alt perfil del president.
Cook es va convertir en la primera dona negra a formar part de la Junta de Governadors de la Reserva Federal a Washington quan va ser nomenada pel president Joe Biden el 2022. Durant el seu procés de confirmació inicial, Cook va enfrontar un intens escrutini per part de legisladors republicans que la van acusar de tergiversar parts del seu currículum i van intentar utilitzar això per enfonsar la seva nominació. Ella va negar rotundament les acusacions i va ser confirmada en una votació partidària al Senat, amb la llavors vicepresidenta Kamala Harris intervenint per trencar l’empat 50-50.
