El conflicte del Pròxim Orient
Israel intensifica els atacs i arrasa barris sencers a Ciutat de Gaza
L’Exèrcit hebreu s’endinsa cada vegada més en la gran urbs palestina i bombardeja un mercat
Deu palestins més moren a causa de la fam
Andrea López-Tomàs
A cada bombardeig, la Franja de Gaza es transforma. Els continus atacs israelians de tancs i avions sobre Ciutat de Gaza preparen el terreny gazià per a l’ocupació. En els últims dies, mentre el món es posava les mans al cap per l’assassinat de cinc periodistes en un hospital per part d’Israel, les tropes han anat avançant amb força aclaparadora sobre l’urbs palestina més gran per arrasar blocs sencers, on malviuen un milió de palestins. Al seu torn, les morts per inanició han augmentat amb 10 víctimes més, inclosos dos nens.
Aquesta gran operació militar va ser tant anunciada per les autoritats israelianes com rebutjada per part de la seva pròpia societat, de la comunitat internacional i, evidentment, dels palestins. Sobre el terreny, l’Exèrcit israelià avança a un ritme irrefrenable endinsant-se cada vegada més a Ciutat de Gaza: destrueix barris sencers, provoca noves matances de civils, incrementa la fam declarada per les Nacions Unides que pateix la seva població i deixa desenes de famílies palestines sense un lloc segur on refugiar-se. Ahir va bombardejar un popular mercat a l’est del centre urbà més gran de la Franja, i va matar cinc palestins i en va ferir desenes.
Davant la prohibició d’entrar a l’enclavament palestí a la premsa internacional i l’assassinat sistemàtic de periodistes locals per part d’Israel, les xifres il·lustren la tragèdia. Des que va començar el seu assalt a Ciutat de Gaza, el 6 d’agost passat, Israel ha destruït per complet més de 1.000 edificis als barris de Zeitoun i Sabra, segons estimacions de la Defensa Civil Palestina.
"L’evacuació de Ciutat de Gaza és inevitable", va declarar ahir Avichay Adraee, el portaveu de l’Exèrcit israelià, que va animar les famílies a dirigir-se al sud. Les seves directrius enviaven la població desplaçada a zones com Al-Mawasi, on es registren atacs pràcticament diaris contra tendes de campanya. "Cada família que es traslladi al sud rebrà l’ajuda humanitària més abundant en la qual s’està treballant, ja que les tropes han començat a treballar per portar tendes de campanya i preparar zones per establir complexos de distribució d’ajuda humanitària", va anunciar. Paradoxalment, la fam que fa mesos que delma la població gaziana és el resultat de més de 22 mesos d’entregues "restringides i compromeses" d’ajuda humanitària, un sistema de salut debilitat, sanejament i higiene deficients i una falta de refugi adequat, segons va denunciar Joyce Msuya, secretària general adjunta de l’ONU per a assumptes humanitaris i coordinadora adjunta de l’auxili d’emergència, en el Consell de Seguretat. A més, l’assessor de mitjans de la UNRWA, l’agència de les Nacions Unides per als refugiats palestins, Adnan Abu Hasna, va alertar a Al-Jazeera que la quantitat d’ajuda que entra a Gaza ha disminuït i que no s’ha entregat equip mèdic en les últimes dues setmanes.
"Gana i inanició"
També va denunciar que només a Ciutat de Gaza mig milió de persones estan afectades per la fam. Ahir una desena de persones, entre elles dues nens, van morir "de gana i inanició", segons va assegurar el Ministeri de Salut gazià. El nombre de morts per la fam imposada per Israel puja ja, per tant, a 313, 119 dels quals eren nens.
Malgrat la brutal violència a la qual les tropes israelianes sotmeten Ciutat de Gaza i les múltiples ordres de desplaçament forçat, molts palestins han decidit quedar-se. A alguns no els queda cap altra opció, com a la gent gran i malalta que s’està refugiant a les esglésies de l’urbs. Segons van anunciar en una declaració conjunta els patriarcats ortodox grec i llatí de Jerusalem dimarts, les esglésies no desallotjaran els prop de 600 refugiats i les monges i el clergat es quedaran als temples per protegir-los. Fora de Ciutat de Gaza, Israel ha matat almenys 37 persones des de dimecres a la matinada.
