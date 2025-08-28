La ultradreta a l’Argentina
Reben a pedrades Milei durant una caravana electoral a la perifèria de Buenos Aires
L’incident té lloc pocs dies dels comicis provincials en què el Govern mesurarà la seva popularitat després del «Karinagate»
Abel Gilbert
Una caravana encapçalada pel president Javier Milei, a la perifèria bonairenca —epicentre de la disputa electoral del 7 de setembre—, va ser rebuda a pedrades per sectors de l’oposició. La comitiva va haver d’abandonar la seva processó. L’incident va ser menor però li va permetre al Govern d’ultradreta córrer el focus de l’atenció centrada en la trama de suborns a l’Agència Nacional de Discapacitat (ANDIS), que involucra la seva germana Karina. L’episodi, que ja està en mans de la justícia, ha tingut fort impacte en els argentins, sensibilitzats amb la situació del maltractament a la discapacitat més enllà de les banderes polítiques. Un 80% dels entrevistats per consultora Management & Fit creuen que l'anarcocapitalista ha de donar explicacions pel que ja es coneix com a "Karinagate".
L’exdirector de l’ANDIS, Diego Spagnolo, va donar compte a partir d’una sèrie d’àudios sobre la xarxa de negociats al voltant dels sobrepreus pels medicaments que comprava l’organisme i les comissions que arribaven suposadament en mans de la germana del president i els seus principals col·laboradors.
«Tot el que diu és mentida i ho portarem a la Justícia i provarem que va mentir»,va dir Milei abans d’iniciar la caravana a la localitat de Buenos Aires de Lomas de Zamora. El mandatari va assegurar ser atacat per «kichneristes» sense idees. El principal candidat a diputat nacional, José Luis Spert, va haver d’abandonar el lloc pujat a una motocicleta i sense utilitzar casc. "En un moment, van caure pedres molt a prop del President, de la presidenta del partit i molt a prop meu. (Tot) es va posar molt violent i, per una qüestió de seguretat, vam decidir acabar l’esdeveniment», va dir. Spert està en el mitjà d'un altre escàndol a causa de les seves relacions amb Fred Machado, un presumpte narcotraficant que espera ser extradit als Estats Units.
Les conteses a la província de Buenos Aires posen a prova les aspiracions de la ultradreta. Al setembre es trien legisladors provincials i a l’octubre els nacionals.
Encara es desconeix com i per qui va ser gravat Spagnolo dient que Karina Milei rep suborns. Elcap de ministres, Guillermo Francos, va comparèixer aquesta tarda a la Cambra de Diputats però va evitar donar explicacions. Segons Francos, tot el que passa és part del soroll de la campanya electoral. Meres «operacions» de l’oposició. La diputada d’ultradreta, Marcela Pagano, que ha trencat amb el Govern, el va acusar d’estar darrere d’un «grup d’espies» que està relacionat amb la divulgació de la veu de Spagnolo.
