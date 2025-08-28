Violència amb armes
Robin Westman, la presumpta autora del tiroteig en una escola catòlica de Minneapolis, va publicar vídeos racistes i amenaces a Trump abans del crim
La jove de 23 anys, que es va suïcidar després d’assassinar dos nens i ferir 17 persones més, havia assistit a l’església que va atacar amb tres armes comprades legalment i s’identificava com a transgènere
Carles Planas Bou
Racista, antisemita, amant de les armes i contrària a Donald Trump. Robin W. Westman, identificada per la policia com a autora del tiroteig en una escola catòlica de Minneapolis, als Estats Units, havia publicat un manifest a Youtube en què, poques hores abans de la matança, mostrava amb orgull el seu arsenal i advertia que pretenia assaltar una església durant la missa.
Aquest dimecres, Westman, de tan sols 23 anys, es va dirigir a l’Annunciation Catholic Church equipada amb tres armes que havia comprat legalment i va ametrallar el personal del centre a través de les finestres. Va matar dos nens de 8 i 10 anys, en va ferir 17 persones més, 14 menors d’edat, i posteriorment es va suïcidar.
Les autoritats miren ara d’explicar el motiu de l’enèsima tragèdia escolar que colpeja el país. Les primeres informacions assenyalen que Westman coneixia bé l’escola catòlica. La seva mare, Mary Grace Westman, va treballar cinc anys a la seva oficina de negocis abans de jubilar-se el 2021. Ella mateixa havia assistit al centre, segons ha explicat una font policial a The New York Times.
Abans de cometre l’atemptat, Westman havia publicat escrits i vídeos amb contingut violent en què mostrava el seu arsenal d’armes, proferia exabruptes antisemites i racistes i amenaces contra el president nord-americà. S’hi veia un diari personal escrit en anglès però amb lletres ciríl·liques en què descrivia l’odi cap a si mateixa, el desig de fer-se mal i d'agredir nens. Youtube ja ha despenjat aquest vídeo. «L’extens historial de Westman a les xarxes socials era un catàleg contradictori d’ira i ressentiment», apunta el diari novaiorquès.
Les autoritats continuen escorcollant els comptes digitals de Westman, però per ara no han pogut identificar el motiu de l’atac ni si la perpetradora patia problemes mentals. «Aquest acte deliberat de violència és només una mostra de la crueltat que és més enllà de tota comprensió», ha assenyalat el cap de la policia de Minneapolis, Brian O’Hara. La jove vivia a Richfield, un suburbi al sud de l’església, i havia treballat en una botiga local de cànnabis.
Persona transgènere
Westfield era una persona transgènere. Als 17 anys, va acudir als tribunals per canviar el seu nom, Robert, i adoptar-ne un de nou, Robin, un canvi que va comptar amb el beneplàcit de la seva progenitora. El document oficial emès llavors assenyalava que «s’identifica com a dona i desitja que el seu nom reflecteixi aquesta identificació». Al seu diari hi havia adhesius amb les banderes LGBTQ i transgènere acompanyades d’una pistola i del lema "Defensar la igualtat".
Grups conservadors ja han començat a explotar la identitat de gènere de la presumpta autora de l’atemptat per convertir les persones que també s’identifiquen així en bocs expiatoris. «Qualsevol que utilitzi això com una oportunitat per demonitzar la nostra comunitat trans, o qualsevol altra comunitat, ha perdut el seu sentit de la humanitat comuna», ha denunciat l’alcalde de Minneapolis, el demòcrata Jacob Frey. «Avui han mort nens. Això té a veure amb ells».
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025
- Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms