Alimentación
Set ciutats franceses prohibeixen la tonyina als menjadors escolars
Es produeix després que associacions ecologistes alertessin de la presència de quantitats de mercuri
Redacció
Set ciutats franceses, entre les quals hi ha París, Lió, Lille, Grenoble, Montpeller i Rennes, han decidit prohibir la tonyina i els aliments elaborats amb aquest peix -encara que es compleixin les regles sanitàries- en els menús dels menjadors escolars pel suposat risc per a la salut dels nens que comporta la presència de mercuri, informa Efe.
El mercuri és un contaminant que es troba a l’aigua del mar i que, a poc a poc, es va acumulant al teixit adipós dels peixos. A causa de la cadena tròfica, els peixos grans tenen més mercuri que els petits, perquè se’ls mengen.
"Hem decidit aplicar el principi de precaució", explica la número dos de l’Ajuntament de Lille, Charlotte Brun, que en una entrevista emesa aquest matí per l’emissora France Info ha justificat la prohibició amb l’argument que "la reglamentació europea no és prou protectora per a la salut, sobretot per a la dels nens".
Aquestes set ciutats, que juntes representen una població de 3,5 milions d’habitants i que estan totes governades per coalicions d’esquerres, s’emparen en particular en la posició de les associacions ecologistes Bloom i Foodwatch, que des de l’octubre havien llançat una alerta per la presència de quantitats de mercuri a la tonyina que consideren perillós.
Ho van fer després d’encarregar a un laboratori un test aleatori en 148 llaunes de tonyina en conserva que va mostrar que en totes es detectava mercuri i que en més de la meitat la concentració era superior als 0,3 mil·ligrams per quilo, que és el límit per a altres peixos com els seitons o el bacallà.
En el cas de la tonyina, la concentració màxima autoritzada per la reglamentació europea és d’un mil·ligram per quilo, però les associacions ecologistes assenyalen que això s’aplica en el producte fresc, mentre que en conserva això significa que pot ser de 2,7 mil·ligrams per quilo, ja que el mercuri està més concentrat en la matèria deshidratada.
A partir d’aquí, els set ajuntaments avisen que no revisaran la prohibició de la tonyina mentre no es redueixi la concentració màxima autoritzada de mercuri al nivell d’altres peixos, a 0,3 mil·ligrams per quilo.
Brun recorda que per a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el mercuri és "una de les deu substàncies químiques greument preocupants per a la salut" i afegeix que per als nens "és un perill immediat".
Per la seva banda, la Federació de les Indústries d’Aliments Conservats ha reaccionat amb un comunicat en què insisteixen que "les empreses respecten la reglamentació en vigor i cap producte al mercat supera el llindar reglamentari d’un mil·ligram per quilo".
A més, qüestiona el protocol utilitzat per les ONG en els seus tests perquè no compleix amb les regles, cosa que explicaria les diferències en els seus resultats.
A aquest respecte, els industrials expliquen que al gener van publicar "tots els resultats dels controls dels vuit últims anys" que posen en evidència que les concentracions de mercuri eren "de mitjana tres vegades inferiors al llindar reglamentari".
