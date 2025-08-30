Un tribunal d'apel·lació als EUA declara il·legals els aranzels de Trump i ara el cas acabarà al Suprem
Els gravàmens segueixen en vigor pendents de recurs i el president nord-americà diu que retirar-los "destruiria els EUA"
ACN
Un tribunal d'apel·lació dels Estats Units ha declarat il·legals els aranzels "recíprocs" imposats per Donald Trump, així com els gravàmens específics contra Mèxic, el Canadà o la Xina, validant una decisió prèvia d'un altre jutge. El Tribunal d’Apel·lacions dels Estats Units per al Circuit Federal assegura que el Congrés en cap cas ha ofert al president "poders amplis per imposar aranzels de la naturalesa" dels promulgats. Trump ha dit que la sentència prové d'un jutjat "altament partidista" i ha avisat que retirar els aranzels "destruiria els Estats Units". "Amb l'ajuda del Tribunal Suprem, utilitzarem els aranzels per beneficiar la nostra nació", ha apuntat Trump, confirmant que el cas arribarà a les més altes instàncies.
Mentre no hi hagi decisió del Suprem, la sentència del Tribunal d'Apel·lacions no s'aplicarà i, per tant, tots els aranzels segueixen vigents.
En les seves argumentacions, el Tribunal -que no ha pres la decisió de forma unànime- assegura que les ordres executives de Trump per imposar els aranzels "excedeixen" els poders que li ofereix el Congrés per "regular" les importacions. "Les ordres són invàlides, en ser contràries a la llei", apunta, reafirmant la sentència prèvia.
Trump ha utilitzat la declaració d'emergències nacionals per justificar la imposició d'aranzels. Però els jutges veuen "poc probable" que el Congrés, en permetre la Llei de Poders Econòmics d’Emergència Internacional (IEEPA, en les seves sigles en anglès), volgués "atorgar al president una autoritat il·limitada per imposar aranzels".
De fet, la sentència afegeix que sempre que el Congrés vol delegar al president dels EUA l'autoritat d'imposar aranzels, ho fa "de manera explícita", ja que és de fet el poder legislatiu -i no l'executiu- el que té el poder de marcar els aranzels, segons la Constitució.
"Tots els aranzels encara estan en vigor", ha advertit Trump, que ha assegurat que retirar-los seria un "desastre total" perquè faria als EUA "financerament dèbils".
"Els aranzels són la millor eina per ajudar els nostres treballadors i donar suport a les empreses per fabricar fantàstics productes fets a Amèrica", ha apuntat.
Trump s'ha queixat que "durant massa anys", els aranzels van ser utilitzats "contra" els EUA per part de polítics "insensibles i imprudents".
