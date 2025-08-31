Reportatge
Els efectes de la colonització espanyola: sahrauís entre la resistència i l’esperança
Al novembre es compleixen cinc dècades de la Marxa Verda i als camps de Tindouf es manté fixa la determinació de tornar al Sàhara algun dia
Alfonso Pérez Caneiro
Als campaments de Tindouf el temps sembla suspès al novembre de 1975, quan els avis sahrauís van fugir al desert per escapar de les tortures i de les bombes de fòsfor blanc i napalm, carregant només amb l’imprescindible i amb l’esperança intacta. Des d’aleshores, han resistit mig segle.
La guerra va tornar el 2020. El Marroc va trencar l’alto el foc, i des d’aleshores els seus drons assetgen des del cel. Cauen pastors i cauen joves. I les mines continuen segant membres i vides.
Els nets de l’exili, els que van créixer entre murs de tova, no es rendeixen. Van aprendre la seva història a les aules, a les places, a la pell dels seus pares. Van néixer desposseïts, però no buits. Allà no hi ha nostàlgia, hi ha fermesa. Amb el mínim, aixequen escoles, hospitals, mitjans de comunicació. I sostenen la certesa que cap oblit ha aconseguit trencar: tornaran.
Pròxim ja l’aniversari de la Marxa Verda, mentre el món mira cap a una altra banda i la guerra persisteix, ells segueixen. Perquè aquest és l’únic lloc des d’on encara poden imaginar, pensar i somiar tornar.
El campament com a resistència
Les cinc wilayes sahrauís, nascudes al mig del desert, tenen les seves pròpies estructures de govern, escoles i dispensaris sanitaris. «Ens van ensenyar a sobreviure, però també a governar», recorda Jira Bulahi, enginyera formada a Cuba i exministra de Salut. Des de Rabuni, capital administrativa, la Televisió Sahrauí emet diàriament des del 2004. Amb mitjans tècnics escassos però una voluntat infrangible, els seus periodistes narren l’actualitat dels campaments, denuncien les violacions de drets humans al Sàhara ocupat i protegeixen la memòria d’un país en exili.
Les seves emissions travessen fronteres: arriben als campaments, el territori ocupat i part de l’Àfrica. Per al seu director, Mohamed Ahmed, es tracta d’una «institució estratègica» del Polisario. «El relat és també un camp de batalla. Estic convençut que guanyarem, segur», afirma amb serenitat en un perfecte espanyol.
Al cor del desert, on l’espera s’ha convertit en forma de vida, l’educació emergeix com un acte de resistència. L’escolarització és obligatòria fins als 16 anys per a tots els nens i nenes. «Educar aquí és preparar per tornar», proclama Abdehraman, mestre des de fa 41 anys, com qui custodia una flama encesa durant dècades.
Des de les albors de l’exili, l’alfabetització va ser empunyada com una arma estratègica davant l’oblit. Avui, una gran part dels joves creuen mars i continents per formar-se en universitats de Cuba o Algèria.
Però la dignitat lluita cada dia contra la precarietat. En el centre d’educació especial d’Auserd, amb pocs recursos però molta entrega, es cuida els que més ho necessiten. Allà, 69 nenes i nens amb diferents discapacitats, des dels quatre anys, reben atenció diària, dos àpats calents i el transport d’anada i tornada a casa. «Aquí ningú és invisible», diu Mamia Brahim, directora del centre.
Als campaments, la salut també resisteix com pot. La doctora Milagros, una de les 16 cubanes que treballen a l’hospital central de Rabuni, ho resumeix amb claredat: «Treballem amb el que tenim, que és molt poc». Falten tractaments essencials com la radioteràpia o la quimioteràpia, escassegen medicaments bàsics i hi ha poques ambulàncies per a més de 170.000 refugiats. La hipertensió i la diabetis fan estralls en silenci, sense el material suficient i necessari per combatre-les.
«Però potser el més greu són les mines», afirma Milagros. Les mines antipersones, vestigis letals de la guerra, continuen mutilant anys després de l’alto el foc. Hi ha prop de vuit milions de mines escampades al llarg dels 2.700 quilòmetres del mur de la vergonya que el Marroc va construir per dividir el Sàhara ocupat del Sàhara alliberat. Una amenaça latent, silenciosa, que persisteix com a cicatriu oberta en la vida diària dels refugiats.
Als campaments, la joventut sahrauí viu atrapada entre la memòria d’una resistència que no van viure i la desesperació d’un futur que mai no arriba. Fills i nets de l’exili, han crescut en la promesa del retorn i sota el pes d’una causa que els obliga a madurar massa aviat. «Hem d’encarrilar la rebel·lia dels joves», admet Jira Bulahhi. «No volen seguir aquí. Per a ells, la guerra és una obligació». El seu to no és alarmista: és la constatació que el temps juga en contra d’una espera interminable. Perquè el que està en joc no és només la continuïtat de la lluita, sinó la manera en què aquesta es redefineix en mans d’una nova generació impacient, formada i, sobretot, cansada.
Molts d’aquests joves han estudiat en universitats estrangeres gràcies a beques o convenis solidaris. Possiblement han llegit Frantz Fanon i Edward Said, dominen llengües com l’espanyol, el francès o l’àrab (hassania), i tornen amb eines per construir. Però es troben un món aturat, sense opcions reals de feina ni desenvolupament personal.
Gatineau Said, de 29 anys i encarregada de societat civil a Auserd, ho diu sense embuts: «El món haurà de solucionar el conflicte perquè, altrament, serem més bel·licosos que els grans». No és una amenaça, és una certesa: «Hi ha dues opcions. O tornem o morim. Estem segurs que no abandonarem. Tenim les esperances intactes perquè tenim el dret. Hi ha una massa al darrere reclamant-ho. Hi haurà justícia, ho aconseguirem». El cansament germina en radicalització quan la legalitat internacional es percep com a estèril i la diplomàcia com una farsa interminable. La joventut sahrauí no s’ha rendit però la seva paciència s’esgota.
El 2022, el president del Govern, Pedro Sánchez, va enviar una carta al rei del Marroc per recolzar el pla d’autonomia marroquina, trencant amb la posició històrica d’Espanya a favor del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí. Als campaments, el gest va ser viscut com una traïció.
Des del març del 2024, el Congrés tramita una llei per atorgar la nacionalitat espanyola a sahrauís nascuts abans de 1976, com si la responsabilitat colonial espanyola hagués acabat llavors. Però el dret internacional és clar: Espanya continua sent la potència administradora del Sàhara Occidental.
La iniciativa, sense suport del PSOE ni de Vox, ha dividit posicions. Per a Dih Nousa, parlamentari sahrauí, «els sahrauís sempre volen tornar». En canvi, el fiscal de la secció penal del Tribunal Suprem Felipe Briones, nascut al Sàhara Occidental, adverteix: «No es pot obrir aquesta via fins que es materialitzi l’autodeterminació, com estableix el dret internacional. Llavors és quan hi hauria una relació històrica. Aquesta proposta podria, a més, buidar els campaments i debilitar la causa sahrauí. Què passarà amb aquestes persones si se’n van?».
Però no tot són ombres. L’octubre del 2024, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va anul·lar els acords de pesca i agricultura entre la UE i el Marroc per incloure el Sàhara sense consentiment del seu poble. Per al Front Polisario, va ser una victòria jurídica decisiva. En paraules de Briones: «La decisió consolida que els recursos del Sàhara pertanyen al seu poble, i només el poble sahrauí -a través del Polisario- pot autoritzar-ne l’explotació».
El gir diplomàtic de Sánchez i la proposta de nacionalitat semblen respondre a un objectiu comú: desactivar lentament la lluita sahrauí, debilitant-la des de dins, tant en l’aspecte demogràfic com en el simbòlic.
Els morts que esperen la tornada
Els morts esperen la tornada. En racons del desert algerià, tombes humils s’alcen com sentinelles de pedra: són sahrauís que van donar la vida a l’exili. Però aquí la mort es converteix en promesa: «Un dia tornarem, i ells també tornaran», repeteixen com un jurament gravat a la sorra.
Després de recórrer haimes, escoles, institucions, dispensaris... sorgeix una veritat infrangible: l’exili no ha vençut el poble sahrauí. Cinquanta anys després de la Marxa Verda, l’esperança crema amb la força d’un foc etern, nodrint-se d’una memòria col·lectiva i una voluntat forjada en el silenci de la sorra ardent: la voluntat de tornar, de reconstruir i d’honrar els que segueixen allà, sota les estrelles del seu desert, esperant el dia del seu retorn.
A la wilaya (província) d’Auserd, la vida s’ordena amb la fermesa d’un poble que no espera caritat, sinó que demana justícia: cada gest quotidià és un assaig de la tornada. «Aquí no som només refugiats. Som un poble organitzat que espera, no pidola», afirma amb determinació Jira Bulahi, actual governadora d’Auserd.
Sidi va néixer a Smara el 1973, quan encara hi havia esperança al Sàhara. Però als sis anys, un camió militar marroquí el va atropellar intencionadament. Va perdre les cames i la infància d’un sol cop. El 1993, va creuar el Marroc -Agadir, Marràqueix, Fes- fins arribar a la frontera algeriana. Des d’allà va travessar el desert cap a Tindouf, perseguint una pàtria que només sobrevivia en la memòria. «No puc digerir que Espanya ens hagi venut al Marroc. Què hem fet per merèixer-ho?», diu. Entre llàgrimes, recorda quan el 1994 va viatjar Itàlia, buscant ajuda. Allà li van dir que no tindria cames noves, però que sí que podia respirar l’aire que no aconseguia respirar als campaments. La veritable cura, no obstant, no era a Europa, sinó a tornar al poble, tot i que fos a l’exili.
De tornada, la vida li va estendre un regal impossible. En un autobús aturat en un control, un home que puja a inspeccionar. Era el seu pare, a qui no veia des de petit. No va ser Sidi qui el va reconèixer, va ser el seu pare qui el va identificar al veure l’absència de les cames, aquest senyal silenciós que el temps no havia pogut esborrar. En aquest gest, sense paraules, van tornar a trobar-se. Avui viu a Rabuni, es cuida del seu pare, ara cec, i cria els seus sis fills.
La seva mare va morir fa dos anys. Sidi creu que, sense el suport de la societat espanyola, el Sàhara està condemnat a la pols. I que «sense unitat al Front Polisario, serà difícil resistir». Li preocupen els joves: «Si no hi ha solució, seran més radicals que nosaltres»; «El creixement demogràfic és també un desafiament: hem de ser més».
Sidi continua caminant. No necessita cames: n’hi ha prou amb la memòria per sostenir-se i l’esperança per avançar.
