Conflicte al Pròxim Orient
Surt de Barcelona la Global Sumud Flotilla en la missió internacional més gran de solidaritat amb Gaza
Centenars de persones es van concentrar al port de Barcelona per acomiadar la Flotilla, amb l’objectiu declarat d’obrir un corredor humanitari cap a la Franja de Gaza i desafiar el bloqueig naval imposat per Israel
Jordi Pintado Morera
Barcelona s’ha convertit aquest diumenge en l’epicentre d’una de les iniciatives internacionals més grans en solidaritat amb Gaza. Des del seu port parteix la Global Sumud Flotilla 2025, una expedició integrada inicialment per 20 vaixells i 500 persones a bord, amb l’objectiu declarat d’obrir un corredor humanitari cap a la Franja de Gaza i desafiar el bloqueig naval imposat per Israel.
Sota el lema “Mentre el món calla, nosaltres salpem”,els organitzadors aspiren a portar ajuda humanitària i a forçar la comunitat internacional a reaccionar davant el que qualifiquen com a «genocidi» contra el poble gazià. La sortida coincideix amb un moment crític: segons l’ONU, més de 500.000 persones a Gaza viuen en situació catastròfica de fam després de la declaració oficial de fam la setmana passada.
«No som els herois ni els protagonistes»
A les 10 hores del matí, hores abans de la partida, la flotilla va oferir una multitudinària roda de premsa. «No som els herois ni els protagonistes», va arrencar el portaveu Saif Abukeshek, amb les botzines dels barcos sonant de fons i els càntics de suport de centenars de persones concentrades al port de Barcelona. «La fam que viu el poble palestí no és un desastre natural. És una estratègia deliberada per eliminar els palestins. Per això ens mobilitzem», va afegir.
El seu company, el brasiler Thiago Ávila, va ser taxativa: «Trencarem el setge. Aixecau-vos, el moment ha arribat. No ens fan por. Només tenen les armes. Nosaltres tenim la resta».
Veus internacionals: cultura, política i activisme
La iniciativa ha reunit activistes i personalitats de 444 països, entre elles la sueca Greta Thunberg, que participa en el comitè directiu. «Una missió com aquesta no hauria d’existir. Haurien de ser els governs que actuessin per defensar el dret internacional. Al fallar, ens correspon als ciutadans organitzar-la», va declarar. «¿Què si hi ha pla B? El pla B és tornar més forts. No és una missió de caritat, és una missió de solidaritat».
L’actor irlandès Liam Cunningham va recordar que la tragèdia no pot reduir-se a xifres: «El genocidi no és sobre números ni resolucions de l’ONU, és sobre la gent». I va compartir un àudio de Fatima, una nena gaziana que relatava com preparava el seu propi funeral. «El final de la història és que Fatima va ser assassinada. Aquesta és la raó de per què aquesta flotilla és important».
L’actor espanyol Eduard Fernández va denunciar el «silenci europeu», que va definir com «un silenci que mata igual que els homes». I l’humorista irlandès Tedh Hickey va traçar un paral·lelisme amb la història del seu poble: «Preferiria no haver de fer aquest viatge, però tinc fills a casa. Si no hi hagués nens morts, no ho hauríem de fer».
Des del sud-est asiàtic, Mohamed Nadir Al Suri, un dels organitzadors, va proclamar: «No estem esperant la història, l’estem escrivint amb les nostres pròpies mans. Aquest és el començament d’una Palestina lliure».
Suports polítics i mobilització internacional
L’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va celebrar que la ciutat torni a ser referent: «Gràcies a la gent que ha fet feines invisibles. Vam ser la primera ciutat a trencar vincles amb Israel. Només hi ha dos costats: el del genocidi i el dels drets humans. Gaza, no estàs sola». També s’hi han sumat suports com el de la diputada portuguesa Mariana Mortágua, que va defensar a Lisboa que la missió és «plenament legal» conforme al dret internacional.
En paral·lel, Génova ha aportat més de 300 tones d’ajuda humanitària recollides per l’ONG Music for Peace, amb una mobilització ciutadana que va superar amb escreix totes les expectatives. Dissabte, unes 40.000 persones van recórrer els carrers en una marxa amb torxes i banderes palestines. Els vaixells genovesos s'uniran a l'expedició internacional a Catània.
Entre l’esperança i la incertesa
No és la primera vegada que s’intenta trencar el bloqueig. En els últims mesos, vaixells com el Madleen i l’Handala van ser interceptats per Israel en aigües internacionals, cosa que augmenta els dubtes sobre la sort d’aquesta nova flotilla. Els organitzadors, però, remarquen que la dimensió inèdita de la missió —més vaixells, més països i més visibilitat mediàtica– pot dificultar un desenllaç similar.
«No entrem en aigües israelianes ni ens acostem a les seves fronteres. La nostra obligació moral i ètica és persistir fins que es posi fi a aquesta tragèdia», va assegurar Abukeshek, que també va advertir: «Si Israel ens atura, serà una altra violació del dret humanitari, un altre crim de guerra més».
