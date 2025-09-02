Interferències russes a l'avió de la presidenta de la Comissió Europea
Redacció
La Comissió Europea va confirmar ahir que el sistema GPS del qual depenia la navegació de l’avió en què viatjava la seva presidenta, Ursula von der Leyen, diumenge passat, va patir una interferència per part de Rússia, segons les autoritats búlgares, cosa que va obligar els pilots a aterrar l’avió fent ús de mapes.
Una portaveu de l’Executiu comunitari va explicar en roda de premsa que hi va haver "interferències en el GPS, però l’avió va aterrar sense problemes a Bulgària", afegint que les autoritats búlgares "sospiten que això es va deure a una interferència flagrant per part de Rússia". La portaveu va acusar Rússia d’"amenaces" i "intimidacions".
Von der Leyen viatjava en un vol xàrter amb el seu equip, en el marc d’una ronda de visites a països en la primera línia de defensa, precisament davant Rússia. L’incident va afectar l’Aeroport Internacional de Plovdiv, a Bulgària, on la presidenta va aterrar, camí de Sopot. "Aquest incident remarca la urgència de la missió que la presidenta està portant a terme en els estats membres de primera línia aquests dies", va assegurar la portaveu.
L’incident no va provocar la desviació del vol ni cap canvi en la ruta, però els pilots van haver de fer ús de mapes, segons va informar Financial Times. La Comissió va reconèixer que aquest tipus d’incidents són cada vegada més habituals, especialment als països de primera línia del flanc oriental.
