Almenys tres morts i una vintena de ferits en descarrilar un funicular a Lisboa
Diverses persones han quedat atrapades a l'interior del vehicle en el moment de l'accident
EP
Almenys 3 persones han mort i 20 persones han resultat ferides després que aquest dimecres descarrilés el funicular de l'Elevador de la Glòria, a la capital de Portugal, Lisboa. La directora de Protecció Civil, Margarida Castro Martins, ha confirmat el balanç de víctimes en declaracions a l'agència de notícies Lusa. A més, ha indicat que de moment hi ha diverses persones atrapades.
L'accident ha tingut lloc minuts després de les 18 hores (hora local, 17 peninsular espanyola). De moment, es desconeixen les causes del succés. Els Bombers de Lisboa han enviat 8 vehicles i 34 efectius al lloc dels fets.
L'Elevador de la Glòria, que té capacitat per a 43 persones, és molt popular entre els turistes que visiten la ciutat. L'última vegada que va descarrilar va ser al maig del 2018, deixant el servei paralitzat durant almenys 1 mes, però llavors no hi va haver ferits.
